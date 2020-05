O angajata a Ministerului Afacerilor Externe, concediata dupa ce isi batuse joc de o baschetbalista romanca din Italia

Sportiva anuntase ca aceasta o indemnase sa apeleze la Klaus Iohannis pentru repatriere.

Alina Craciun, baschetbalista la clubul Alma Baschet Patti (Sicilia, Italia), apelase la Consulatul Romaniei la Catania in vederea repatrierii. Dar raspunsul unei functionare a fost sa nu mai sune, pentru ca figureaza deja pe o lista de asteptare, si sa apeleze la presedintele Klaus Iohannis, daca vrea sa ajunga in tara mai repede.

„Comportamentul manifestat de catre functionarul consular si modul in care acesta a gestionat dialogul cu cetateanul roman sunt condamnabile, reprezinta o incalcare a normelor de conduita si a principiilor care ghideaza activitatea Corpului diplomatic si consular al Romaniei si nu sunt reprezentative pentru modul in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei gestioneaza solicitarile de asistenta primite din partea cetatenilor romani”, a transmis ministrul Bogdan Aurescu.

MAE a transmis ca, din dispozitia ministrului, "raportul de munca al functionarului respectiv, angajat pe plan local al Consulatului Romaniei la Catania, a fost incheiat, in conformitate cu dispozitiile din conventia civila de prestari servicii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, inclusiv a termenului de preaviz". De asemenea, MAE spune ca reprezentantii consulatului au intreprins demersuri pe langa companii de transport rutier pentru a sprijini repatrierea pe cale rutiera a sportivei si a partenerului acesteia, oferindu-se ca posibila solutie repatrierea cu prima cursa terestra preconizata pentru inceputul lunii iunie. Exista posibilitatea aparitiei unei curse aeriene catre Bucuresti, care ar urma sa plece de la Roma, in perioada urmatoare, dar Craciun a spus ca se deplaseaza insotita si de un animal de companiei si acesta, de regula, nu este acceptat pe orice zbor.

Alina Craciun (27 ani) s-a transferat, in 2018, la vicecampioana Italiei, Passalacqua Trasporti Ragusa, dupa ce, cu un sezon inainte evoluase pentru US La Glacerie Basket Cherbourg, in Liga a 3-a din Franta. Componenta a nationalei feminine de baschet, ea a a participat cu nationala Romaniei la europeanul de senioare din 2015. A debutat in Divizia, in 2009, la Olimpia Bucuresti, si are un titlu national in palmares, cu Universitatea Goldis ICIM Arad, in 2013. In Romania a mai fost legitimata la Olimpia CSU Brasov, CSM Satu Mare, Phoenix Galati si CSU Alba Iulia.

Baschetabalista declarase pentru Digi24 ca „suntem intr-o situatie de criza, ramanem fara bani. Incercam sa apelam la ajutorul statului, dar nu primim nicio informatie concreta, ce se intampla cu noi, cum putem reveni in tara. Am achizitionat mai multe bilete de avion, dar toate s-au anulat. In momentul de fata, cei de la club pun presiuni foarte mari pe mine pentru a parasi locatia unde stau si tara, fara sa ma mai ajute in vreun fel. Ma sicaneaza. Nu se stie maine ce se intampla cu noi, putem ramane pe strada in orice moment. Nu se mai poate sta aici!”.

Ce i-a spus angajata consulatului:

„Deci, nu trebuie sa sunati! In primul rand, nu trebuie sa sunati! Da? Asta ar fi foarte dragut din partea dumneavoastra, sa nu sunati. Nu este obligat statul roman sa se ocupe de repatrierea aceasta! Noi nu putem sa scriem la guvernator si sa spunem: ’Domne, dati-ne o cursa acuma repede, ca avem niste cetateni pe care trebuie sa-i ducem’. Deci, nu se poate! Deci, nu stiu, scrieti la domnul Iohannis! Spuneti: ’Domne, suntem blocati aici, nu se poate statul roman sa ne lase asa de izbeliste! Va rugam, faceti ceva! Trimiteti un charter, trimiteti o cursa speciala, nu stiu!’ ”

Sursa foto: zerofotbal.ro