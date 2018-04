Fotbalistul roman care a jucat in paradisul din Maldive: "Mai merg doar in vacanta, nu-mi mai trebuie fotbal acolo"

Nu sunt multi fotbalisti in Maldive, dar ei au pus mana de la mana si au facut un teren in Paradis. Si un roman a jucat acolo.



Asa arata stadionul din mijlocul Oceanului Indian. Fotbalistii au strans 100 de mii de Euro si au pus gazonul pe arena omologata de FIFA. Si nu e singurul stadion din Maldive. 9 echipe joaca acolo. Romanul Cordos a dat goluri in Maldive si cu greu a plecat din Paradis.

"Fetelor mele le-a placut foarte mult, ma intreaba si acum: tati, cand mai mergem in Maldive? Le-am spus ca poate doar in vacanta, fotbal nu-mi mai trebuei in Maldive, merci!", a spus Andrei Cordos.