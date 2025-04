Întrebat despre cel mai mare regret al carierei, Florin Răducioiu a răspuns ferm: retragerea prematură de la echipa națională, în 1996, la doar 26 de ani.



Florin Răducioiu a dezvăluit care este marele său regret



Fostul jucător al lui AC Milan și Espanyol a explicat că a luat acea decizie impulsiv, pe fondul unor tensiuni cu antrenorul Anghel Iordănescu și conducerea FRF.



„Am făcut o greșeală și o recunosc: în ‘96 m-am retras de la națională în mod impulsiv. Începusem să am probleme și mă certasem cu nea Puiu.

Simțeam că ceva nu mai e în regulă și am predat armele. E o greșeală de-a mea, dar o las în urmă pentru că până în ‘96 am făcut lucruri frumoase.

Rămân cu regretul că ar fi trebuit să rămân în continuare și să mă bat pentru tricoul de titular. Eram în unele momente labil și slab. E ok și așa …”, a spus Răducioiu la Golazo.



Răducioiu a strâns 40 de selecții și a marcat 21 de goluri pentru România, fiind al treilea marcator all-time al tricolorilor, după Gică Hagi și Adrian Mutu. A fost golgheterul echipei naționale în preliminariile CM 1994 și a înscris de patru ori la turneul final din SUA.



De asemenea, rămâne singurul român care a evoluat în cele cinci mari campionate ale Europei: Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania.



„Așa am trăit tot timpul, ca o ruletă! Cu bune și cu rele, pentru că n-am fost un fenomen, dar am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Am eșuat la unele echipe, la altele nu”, a fost concluzia trasă de fostul goleador.