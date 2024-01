„Piticul”, care este un simbol pentru Dinamo, unde a cucerit 9 trofee (3 titluri, 5 Cupe ale României și o Supercupă) vrea să promoveze cu Ungheni în Liga a doua, unde ar putea da la anul chiar de Dinamo, dacă aceasta retrogradează.

Dinamo - Rapid, meci din etapa a 23-a a Superligii, e azi, de la 20:00, pe Arena Națională.

De ce Unirea Ungheni, o echipă foarte mică?

A fost cea mai bună ofertă și cea mai concludentă dintre toate pe care le-am avut. Unirea Ungheni a jucat anul trecut o finală de baraj cu Corvinul Hunedoara, a fost aproape de promovarea în Liga a doua. Mi-a plăcut proiectul, discuția pe care am avut-o cu șefii clubului și cu domnul primar Prodan. Sunt motivat, vin dintr-o lume în care eram obișnuit să mă bat la titlu. Se vrea promovarea și asta m-a încântat.

Ungheni este un orășel de 7000 de locuitori, aflat la 11 kilometri de Târgu Mureș.

E posibil ca la anul să te întâlnești cu Dinamo...

Îmi doresc foarte mult să promovez cu Ungheniul, dar sper ca Dinamo să nu retrogradeze. Îmi doresc să rămână în Liga 1, să se organizeze și să facă tot posibilul să rămână în Liga 1. Va intra greu după aceea, dacă retrogradează.

Vezi că se mișcă lucrurile spre bine la Dinamo sau nu prea?

Văd că au făcut transferuri, am văzut primul meci de anul ăsta, au adus jucători noi, e greu cu acomodarea. Va fi dificil pentru antrenor să formeze un prim 11, unii jucători au venit nepregătiți, nu a avut timp să-i pregătească.

Ai văzut vreun mic progres în jocul lor cu Petrolul?

E prea devreme să mă pronunț. Sunt jucători cu calitate, dar mulți dintre ei nu sunt pregătiți în acest moment. Antrenorul știe ce are de făcut și îi va aduce la un nivel bun.

Nu prea e timp, mai sunt 8 etape din sezonul regulat...

Da, timpul îi presează, e destul de scurt. Trebuie s-o dreagă din antrenamente, dar nu poți să le faci nici foarte tare, ca să nu dai în extrema cealaltă.

Dar, sincer, le dai sau nu șanse să se salveze?

Eu îmi doresc. Sunt 24 de puncte în joc. Trebuie să tragă să câștige toate meciurile, dar, să fim realiști, distanța este destul de mare față de locurile salvatoare.

„Lipsa banilor și lipsa priceperii au dus-o pe Dinamo aici”

Clar că nu ți-a trecut niciodată prin minte, când jucai la Dinamo, că această echipă va ajunge să retrogradeze și să se afle în situația asta disperată...

Nici prin visele mele cele mai urâte nu mă gândeam că un club cu o asemenea istorie în spate va ajunge în situația asta. Dar lipsa banilor, lipsa priceperii au dus aici. Dinamo nu are probleme din sezonul ăsta, ci de câțiva ani buni. Încearcă acum să facă lucruri bune, dar va fi foarte greu. Fără bani și fără jucători care să știe ce înseamnă spiritul de dinamovist, este greu.

Dinamo a retrogradat în Liga a doua la finalul sezonului 2021-2022, când a fost învinsă în baraj de Universitatea Cluj (0-2 și 1-1), revenind în Liga 1 în sezonul imediat următor, după barajul cu FC Argeș (6-1 și 2-4).

După ce ai antrenat-o pe Ceahlăul, ai stat câteva luni, nu?

Aproape un an. Am avut ceva probleme personale. Am avut oferte, dar am vrut mai întâi să fiu bine din toate punctele de vedere.

De la Dinamo nu te-a sunat nimeni?

Nu. Ei au avut momente foarte bune în Liga a doua, au promovat. N-aveau de ce să mă sune, fiindcă le-a mers bine. M-am bucurat pentru ei și voi fi alături de ei, necondiționat, atât la bine, cât și la rău. Mai mult la rău decât la bine, pentru că este clubul meu de suflet.

„Mai devreme sau mai târziu, voi antrena Dinamo”

Într-o anumită conjunctură, bănuiesc că ai vrea s-o antrenezi pe Dinamo...

Mai devreme sau mai târziu, cu siguranță voi antrena Dinamo. Îmi doresc asta, ca orice fost fotbalist al lor.

E visul tău?

Normal că e visul meu, am crescut acolo, am avut atâtea performanțe, dar deocamdată nu se pune problema.

9 trofee cu Dinamo, o parte importantă din istoria clubului...

Am muncit extraordinar ca să reușesc performanțele astea, sunt mândru de ce am realizat, sunt mândru că am reușit performanțele astea alături de niște jucători extraordinari pe care i-am avut alături în vestiar. Jucători care, atunci când intrau în vestiar, știau ce înseamnă Dinamo și aveau spiritul ăsta de a juca la victorie fiecare meci. Mă bucur și acum, când mă gândesc la performanțele pe care le-am realizat atunci. Sunt lucruri pe care le visează orice copil în momentul în care se apucă de fotbal.

„Când terminam pe locul 2, era o dezamăgire cruntă”

Erați răi, „câini” adevărați...

Eram și răi, eram și buni, aveam și antrenori, și conducători, erau și bani la club, nu existau niciun fel de probleme. Ne gândeam doar să jucăm de la meci la meci mai bine ca să câștigăm campionatul. Când terminam pe locul 2 sau pe 3, era o dezamăgire cruntă. Așa am fost crescuți și educați de la juniori.

Era într-adevăr și chestia aceea că dacă băteați Steaua se mai ștergea din amărăciunea ratării unui titlu?

Noi am crescut așa. În momentul în care se trăgea țintarul, căutam mai întâi să vedem când jucăm cu Steaua. Era frumos, suporterii erau minunați în tribune, te pregăteai altfel. Când crești cu mentalitatea asta, așa rămâi pe viață. Și acum la fel, când joacă împotriva FCSB-ului, abia aștept să văd spectacolul din tribune, să văd fotbaliștii cum joacă pentru echipele lor. În orice situație s-ar afla cele două echipe, Dinamo – FCSB va fi derby.

259 de meciuri a jucat Florentin Petre pentru Dinamo, marcând 43 de goluri

Vezi vreun jucător de la actuala echipă a lui Dinamo să aibă măcar puțin din spiritul vostru?

E greu să zic. Uite, Amzăr are o atitudine și o detereminare așa cum îmi doresc de la toți jucătorii.

De la Ceahlăul ai plecat din cauza problemelor personale?

Da, da, da. Am considerat că nu puteam să duc lupta până la capăt. M-am gândit foarte mult la oamenii care investesc acolo, sunt bani mulți în joc. Am zis că e păcat să nu fiu concentrat sută la sută și că e mai bine să mă dau la o parte.

Erați aproape de promovare. Adică aveați șanse mari, nu?

Da, erau șanse, eram acolo, la play-off. A venit Pustai, au fost aduși jucători apoi și au reușit promovarea. Se pare că am avut și eu un mic aport acolo, la această promovare, m-au și invitat la finală, dar n-am putut să merg.



În duel cu Gary Neville, în Dinamo - Manchester United / Foto: Sport Pictures

„Nu-mi pare rău de nicio decizie pe care am luat-o în viață”

Îți pare rău acum că n-ai rămas până la finalul sezonului?

Nu-mi pare rău de nimic, nu-mi pare rău de nicio decizie pe care am luat-o în viață.

Ți-ai rezolvat problemele personale?

Da, da, da. Sunt ok, le-am rezolvat mai demult, nu de-acum.

Cu fosta soție ai reglat lucrurile?

Păi ce să reglez? Nu vorbesc despre asta. Important e că am rezolvat toate problemele pe care le-am avut.

Cel mai greu moment al tău din cariera de fotbalist care a fost?

Păi atunci când m-am îmbolnăvit de hepatită și am stat un an și jumătate, am ratat transferuri în străinătate, cu precontract semnat.

Unde ai avut precontract?

În Spania. A plecat Contra primul și apoi Mihalcea...

Florentin Petre a jucat în străinătate pentru ȚSKA Sofia (Bulgaria) și pentru Terek Groznîi (Rusia)

La Alaves...

Da. Trebuia să plec eu, dar m-am îmbolnăvit și a plecat Contra.

Ești ok acum?

Da, da, da, sunt foarte bine.

Și cel mai frumos moment?

Toată cariera mea de fotbalist. Au fost lucruri frumoase, minunate, am avut satisfacții la Dinamo și nu numai acolo, am fost fericit, dar au fost și dezamăgiri, am avut lacrimi, am vărsat sânge, a fost și suferință. Toate astea sunt momente de viață peste care treci, dar rămâi cu amintirile și cu zâmbetul pe buze, pentru că n-ai trecut degeaba prin ele și ai realizat niște performanțe cu care să te mândrești.

La 18 ani, a semnat în alb!

Deci ai vărsat sânge pentru Dinamo, ai și plâns...

Numai o dată? Munceam mult, ne sacrificam, cantonamente, trei-patru antrenamente pe zi, zăpadă, iarnă, ploaie, soare, și ajungeam uneori să pierdem campionatul la un gol, la o fază, cum e în fotbal.

Sună un pic eroic asta cu sângele, dar voi chiar jucați din toată inima...

Nu ne gândeam la nimic altceva. Eu nu m-am gândit niciodată la bani. Dacă mă gândeam la bani, nu mai semnam la 18 ani în alb, pe o perioadă de 5 ani. Abia apoi mi-au pus sumele nea Petre Buduru și nea Mircea Stoenescu. Când joci bine, oamenii te ajută. Nu sunt idioți să nu te plătească.

