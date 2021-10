Filiași a ajuns în sferturile Cupei, dar antrenorul a plecat! Echipa va fi antrenată de vicepreședinte

CSO Filiași a ajuns în sferturile de finală ale Cupei României, ediția 2021-2022, după ce a trecut de CS Cârcea (3-0 / Liga 4), CS Vedița Colonești (2-2, 9-8 d.p. / Liga 3), Viitorul Pandurii Tg. Jiu (3-2 / Liga 2), UTA Arad (1-0 / Liga 1) și FC Hermannstadt (2-2, 4-3 d.p. / Liga 2).

Principalul și secundul au plecat la Pandurii, la o zi după victoria cu Hermannstadt

Dar doljenii au rămas fără antrenorul principal Mario Găman, care a semnat cu Pandurii Târgu Jiu și l-a înlocuit pe Călin Cojocaru, la doar o zi după succesul istoric cu echipa din Sibiu. La noua echipă, nepotul lui Victor Pițurcă a venit însoțit de antrenorul secund de la Filiași, Bobi Arjoca Staicu. Găman a preluat CSO Filiași în sezonul trecut, iar la finalul sezonului regulat a clasat-o pe locul secund în grupa sa, care a dus-o la faza semifinală a barajului de promovare în Liga 2, unde a pierdut în fața celor de la Corona Brașov (0-1 și 0-4).

Însă, parcursul excelent din Cupa României i-a costat scump pe "alb-albaștri" în actualul campionat, în care ocupă locul opt în Seria 6 a Ligii 3, cu 10 puncte acumulate în 9 etape jucate, fiind despărțită de 12 puncte de liderul Viitorul Dăești. În schimb, Pandurii se află pe locul al treilea în Seria 7, cu 19 puncte după 9 etape, după CSM reșița (25p) și CSM Deva (21p).

Noul antrenor va fi vicepreședintele de doar 35 de ani, care se aseamănă cu Rădoi și Mutu

După plecarea lui Găman, noul antrenor al echipei va fi Alin Pîrvuică, vicepreședintele clubului, care urmează să fie ajutat de Cosmin Fruntelată, care a mai îndeplinit rolul de secund pentru majoritatea antrenorilor care s-au perindat la club. Însă, cei doi au o misiune delicată, echipa fiind în pericol să ajungă în Liga 4, putând pica pe penultima poziție dacă, în urma judecării meciului restant cu Petrolul Potcoava, va fi sancționată cu înfrângere la "masa verde", 0-3.

Pârvuică are doar 35 de ani și a declarat că "am văzut că este la modă să pui antrenori tineri la echipă şi nu numai la noi, în ligile inferioare. De exemplu, Adi Mutu, Mirel Rădoi şi mai sunt destui. Antrenorii tineri vin cu o altă mentalitate, cu o altă apropiere faţă de jucători, vin cu strategii noi. Eu am licenţa C, iar Frunte are B-ul şi face cursurile de A. Cunoaştem foarte bine fotbalul de la Liga 3 şi ne dorim foarte mult să reuşim".