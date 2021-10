Petrecere la Filiași! „Să sărbătorim cu bere și vin clipa ce-o trăim!” a răsunat în vestiarul doljenilor 

Filiași a mai produs o nouă surpriză în Cupa României. După ce au eliminat Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 2-0, și UTA Arad, 1-0, oltenii au reușit să elimine o altă echipă mai bine clasată. În optimile competiției s-au impus la loviturile de departajare, 4-2, în fața celor de la Hermannstadt, după ce scorul a fost 2-2 în urma celor 120 de minute.

Iar jucătorii lui Mario Găman au scandat cu stil în vestiar bucuria calificării în sferturile Cupei României. Pe lângă „Să sărbătorim cu bere și vin clipa ce-o trăim” și „Ăștia sunt băieții mei”, oltenii și-au rugat antrenorul să nu-i părăsească, acesta confirmând imediat după finalul meciului că este în negocieri cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, grupare din Liga 2.

Mario Găman: „În proporție de 90% voi fi antrenor la Viitorul Pandurii Târgu Jiu”

"Este o competiție rezervată surprizelor. N-am cuvinte, sunt fericit. Acești băieți minunați merită toate aplauzele din lume. A fost un meci cu o echipă neînvinsă în Liga 2. Din fericire pentru noi, am reușit să egalăm în ultimul minut și la loviturile de departajare să fim mai inspirați.

Am făcut o primă repriză excelentă, cu posesie bună, cu faze de poartă. În a doua repriză am suferit puțin, am avut și șansă, dar șansa de multe ori ține cu cei puternici și cu echipa frumoasă în acest moment.

Înseamnă ceva unic. Nu știu când vom mai ajunge. Este o fericire de nedescris. De la oamenii din conducere, de la Primăria, de la suporteri. Îmi pare rău că n-au fost alături de noi din cauza restricțiilor, dar mă bucur că au fost în număr foarte mare în spatele tribunei și în spatele porții.

Așa este. Sunt în tratative avansate cu Pandurii Târgu-Jiu și cred că în proporție de 90% voi fi acolo, dar nu vreau să vorbesc de acest lucru. Băieții au știut, au cântat, mi-au zis să nu plec. Sunt emoții mari și deocamdată vreau să trăiesc acest clipe minunate alături de ei.

O să mergem la un restaurant. Trecem de la bere la vin sau șampanie. Acești băieți merită în această seară să petreacă pentru că e ceva unic", a declarat Mario Găman la finalul meciului.