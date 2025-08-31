Mijlocașul român de la Aris Salonic a suferit o nouă accidentare în meciul pe care echipa sa l-a pierdut în deplasare, scor 0-2, cu Panetolikos. Într-un scenariu de coșmar, Moruțan fusese trimis pe teren tocmai pentru a înlocui un coechipier care ieșise "rupt".



Doar 41 de minute în teren



Ghinionul pare să se țină scai de internaționalul român. Moruțan a început partida de pe banca de rezerve, dar a fost aruncat în luptă de antrenorul Marinos Ouzounidis încă din minutul 29, după ce spaniolul Carles Perez a suferit o accidentare serioasă la genunchi.



Prezența lui Moruțan pe gazon nu a durat însă prea mult. În minutul 70, fostul jucător de la FCSB a acuzat la rândul său probleme medicale și a fost schimbat, părăsind terenul vizibil afectat. Jurnaliștii eleni de la gazetta.gr scriu că deocamdată nu se cunoaște natura exactă a accidentării sale.



Evenimentul nefericit vine la scurt timp după transferul la Aris, unde Moruțan sosise plin de speranță, gata să își relanseze cariera.

