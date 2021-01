"E rasism la greu in Romania! I-am auzit spunand 'Du-te la ma-ta pe plantatie' si altele!" Dezvaluiri SOCANTE facute de un antrenor roman! Noi explicatii in 'Scandalul Coltescu'

Un antrenor roman a intervenit in scandalul care a marcat finalul anului 2020, scandal care l-a avut in prim-plan pe arbitrul Sebastian Coltescu.

Pe 8 decembrie, Sebastian Coltescu era al patrulea oficial al brigazii de arbitri de la meciul PSG - Basaksehir din Champions League.

Coltescu l-a chemat atunci pe Hategan la el pentru a reclama un comportament neadecvat al lui Pierre Webo, antrenor secund la Basaksehir, si l-a indicat drept 'ala negru'.

Totul s-a transformat intr-un scandal de proportii mondiale si au avut loc reactii din toate colturile lumii.

Mario Marinica, antrenor roman cu licenta PRO, a venit cu noi dezvaluiri despre rasismul din Romania, dar si despre 'Scandalul Coltescu'.

Marinica a fost scolit in fotbalul britanic si a lucrat chiar si la Academia Arsenal Londra, in perioada in care managerul 'tunarilor' era celebrul Arsene Wenger.

Mario Marinica a plecat din Romania in 1990 si spune ca a intalnit foarte mult rasism in fotbalul din Romania:

"Rasism exista in Romania la greu. Cel putin in fotbal e arhiplin. Nu numai in tribune, dar am auzit chiar antrenori cu care am lucrat care s-au adresat jucatorilor cu apelativul cioara, tigan, Du-te la ma-ta pe plantatie, iar cand le atragi atentia despre rasism, o dau in…Tu tii cu ei?

Am lucrat la Concordia Chiajna, o experienta neplacuta. Si va pot spune ca asa s-a intamplat cu Bawab si Manasee", a spus Mario Marinica, pentru Pro Sport.

Mario Marinica: "Rasism e si atunci cand de adresezi cuiva cu 'turcul, romanul, albanezul si asa mai departe'"

Antrenorul roman considera exprimarea lui Hategan drept una rasista si explica acest lucru citand regulamentul UEFA si FIFA:

"Ca roman care traieste mai mult prin strainatate din 1990 si am lucrat vreo 25 de ani in fotbalul englez, dintre care 18 ani la federatia engleza, va spun ca e rasism sa te adresezi cuiva cu apelativul Turcul, Romanul, Albanezul si asa mai departe. Atentie: 'Racism in association football is the abuse of players, officials, and fans because of their skin colour, nationality, or ethnicity' (Rasismul este abuzul jucatorilor, oficialilor sau fanilor referitor la culoarea pielii, nationalitate sau etnie).

Lipsa de cunostinte despre rasism o intalnesti mai mereu in comentariile TV, jucatorul de culoare, marocanul, nigerianul etc. Acei jucatori fiind stigmatizati in fapt prin faptul ca nu li se spune pe nume. De ce unuia ca Dennis Man i se va spune intotdeauna Dennis Man, nici macar numarul 98, iar lui Bouhena i se va zice algerianul?

Si tigane sau cioara poate fi gluma intr-o echipa, acceptata de amandoi jucatorii, dar cand ajungi sa ratezi si ii reprosezi ceva nu mai e gluma… Devine ceva urat. Si tocmai asta se urmareste sa nu se ajunga intr-o situatie umilitoare", a mai spus Mario Marinica.