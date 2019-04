Avertismentul lui Mircea Lucescu pentru Razvan dupa castigarea titlului: "Sa nu o pateasca la fel ca Guardiola!"

Mircea Lucescu a vorbit despre marele succes al fiului sau, titlul cu PAOK Salonic.

Mircea Lucescu l-a felicitat pe fiul sau pentru marea victorie, insa i-a atras atentia sa nu uite de semifinala Cupei Greciei. Joi, PAOK joaca pe terenul celor de la Asteras Tripolis in partida retur. In prima mansa a fost 2-0 pentru PAOK.

"Poti fi fericit un moment, pe urma, in fotbal, te opresti in momentul acela, incerci la maximum sa profiti de el, dupa care vine urmatorul meci. Acum e urmatorul meci, joi, pentru ei, important pentru a juca si finala. Stii cum e in meseria noastra, o victorie e valabila doar daca aduce o alta victorie. Daca nu, lumea uita.

Se bucura, dar exista moduri si moduri de a te bucura. Poti sa sari in sus, cum am mai vazut ca s-a intamplat si in Champions League, crezand ca ai castigat ceva, si pe urma vine un VAR si iti spune, stai ca nu ai castigat, potoleste-te. Ma refer la Guardiola. Asta e fotbalul, fotbalul asa e. E potolit, a invatat sa se echilibreze in astfel de momente si sa trateze cu aceeasi intensitate, cu acelasi echilibru si victoria si infrangerea. Asta e foarte important, sa stii exact ce inseamna victoria si ce inseamna infrangerea.



In sfarsit, cred ca a fost un moment extraordinar, si l-au dorit foarte mult, au luptat pentru el. Nu e vorba doar de el, ci de toti jucatorii care l-au ajutat sa faca aceasta performanta, e vorba presedintele clubului care a fost alaturi de el dupa ce s-a intamplat anul trecut ce s-a intamplat. Acum urmeaza sa se califice in finala Cupei" a spus Mircea Lucescu pentru Telekom Sport.