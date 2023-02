România nu a mai ajuns la Mondiale din 1998, iar la Europene a fost doar la unul din ultimele trei, în 2016. FRF a tot încercat selecționeri, pornind de la unul străin, neamțul Daum, până la tinerii Contra și Rădoi, iar acum i-a dat credit lui Edi Iordănescu. Niciunul n-a reușit ceva notabil, dacă punem la socoteală și campania complet ratată a ultimului din Nations League, când tricolorii au fost ultimii într-o grupă considerată accesibilă.

Am stat de vorbă ieri cu Helmut Duckadam despre generația bună de portari pe care o are acum România, iar astăzi redăm părerile fostului portar intrat în Cartea Recordurilor despre națională, dar și despre lupta la titlu în Liga 1.

„La națională trebuie să vedem un joc de echipă. Edi trebuie să aleagă jucătorii care se pot înțelege între ei. Să facă o echipă, eu asta îmi doresc. Să văd un viitor, să ne gândim că avem șanse la un moment dat să ne calificăm. Că unde-am fost, n-o să mai fim în veci”, e de părere Duckadam, care are și o soluție pentru crearea unei naționale puternice: „Eu am spus-o de ani de zile. Sacrifici niște preliminarii sau Nations League. Renunți la ea. Renunți și construiești o echipă!”.

România se află în grupa pentru Euro 2024 cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra, primul meci fiind programat pe 25 martie anul curent, în deplasare, pe tărâm andorrez.

„Fotbaliști nu putem cumpăra la națională”

L-am întrebat pe fostul mare portar al Stelei dacă nu ar fi bine să ne uităm în curtea croaților, să vedem cum sunt organizați, sau măcar la macedoneni, ajunși la un turneu final de CE organizat și de București, la care noi am lipsit. Răspunsul: „Nu știu ce ar putea să se-ntâmple. Fotbaliști nu putem să cumpărăm pentru națională... Iar cu croații nu ne putem compara. Ei sunt mai mereu pe sus la turneele finale. Altă abordare. Din păcate, când ajung la FCSB sau CFR, jucătorii noștri nu mai au acea dorință de a face mai mult, se mulțumesc cu puțin. Niciodată nu ne putem compara cu Ronaldo, care e miliardar și mai vrea un miliard, cu Messi, cu jucătorii ăștia mari, care nu au limite. Ei vor performanță.”

Ne poate slava Alibec, aflat într-o formă foarte bună? „Nu. Nu cred că poate cineva să salveze naționala României de unul singur. Nici Stanciu, nici Alibec. Nimeni”, e ferm Duckadam.

Liga 1: „Favorită e CFR, dar și Rapid are șansa ei”

Am vorbit cu fostul director de imagine al FSCB și despre campionatul României, despre șansele la titlu ale primelor clasate. Acesta e de părere că „va fi un play-off foarte interesant. Sunt multe echipe care au șanse, dar favorită rămâne CFR. Farul a făcut câteva jocuri foarte bune, dar, dacă vorbim de constanță, CFR are cel mai bun joc. Farul face meciuri foarte bune, dar și unele foarte proaste”.

Duckadam le dă o speranță și rapidiștilor: „Inclusiv Rapid are șanse la titlu, de ce nu? Punctele se înjumătățesc, va fi o diferență destul de mică. Echipa care prinde foma cea mai bună în play-off va câștiga campionatul”.

Iată situația la vârf în SuperLiga României după 23 de etape:

1. CFR 50 p (golaveraj 38-19)

2. Farul 48 p (45-24)

3. Rapid 42 p (30-19)

4. FCSB 41 p (39-28)

5. Univesitatea Craiova 41 p (29-22)