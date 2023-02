A fost 0-0 după 120 de minute de joc (timp regulamentar plus prelungiri) și 2-0 după executarea loviturilor de departajare. Duckadam a fost o vreme vector de imagine la clubul lui Becali, FCSB, iar acum este analist tv. Am vorbit cu marele Duckadam despre portarii români din campionatul intern și din străinătate.

Ce portar român vă place mai mult la ora actuală?

Uffff, e greu. Mie-mi plac mai mulți. Avem o generație foarte bună de portari, multe echipe au portari foarte buni. Aioani, Moldovan, Popa de la Voluntari, Popa de la Craiova, Tîrnovanu... Sunt portari români tineri foarte buni.

Am văzut acum informația că ar vrea cei de la FCSB să-l bage din nou în poartă pe Andrei Vlad...

A, bine, la FCSB înțelegi mai greu anumite decizii. Dacă se supără pe unul, îl bagă pe celălalt... Până greșește și ăla, apoi iar... Sigur, a greșit și Vlad, a greșit și Tîrnovanu, nu există portar care să nu greșească. Am greșit și eu la vremea mea. Dar, fiind amândoi portari de valoare, eu cred că trebuiau să facă așa cum s-a făcut pe vremuri la Steaua, între Voinescu și Toma, să joace ambii, pentru că îi aveai pe amândoi în formă tot timpul.

Un meci cu un meci sau cum?

Nuuu... Să joace două meciuri, unul afară și unul acasă. Eu am spus atunci când Vlad a mai greșit: dom'le, mai pune-l pe bancă o etapă sau două. L-au forțat, l-au forțat până ce omul a greșit cum a greșit și după aia gata, nimic. Păi nu se face așa.

A ajuns și Vlad la 24 de ani...

La început n-a vrut să plece pentru că salariul era bun, acum ar vrea să plece, dar nu prea mai poate, fiindcă nu-i mai dă drumul.

„Vlad trebuia să plece de un an jumate!”

El a și spus că vrea să plece.

Păi da, dar nu a zis la început. Acum e târziu. El trebuia să plece de un an jumate. Păcat...

Dintre ei doi cine vă place mai mult?

Păi... îmi place Târnovanu puțin mai mult și-ți spun și de ce: stă mai bine la psihic. Vlad are probleme când e pus sub presiune, ceea ce nu se observă la Târnovanu. Și e și mai curajos la ieșirile pe centrări, deși nici el nu iese foarte mult.

Parcă am observat și la Vlad când a intrat ultima oară că e mai bine psihic...

A jucat foarte bine, nu știu de ce l-au scos. Evoluțiile pe care le-a avut când a intrat îi dădeau dreptul să joace în continuare, dar asta-i politica acolo.

Ați mai vorbit cu patronul de la FCSB?

Nuuuu. Cred că n-am mai vorbit de trei-patru ani, dacă nu mai bine. Oricum, n-am avut noi prea multă comunicare.

Ați fost ultimul mohican al generației Steaua 1986 la clubul lui Becali. Acum nu mai e nimeni...

Acum sunt Pintilii și cei de lângă el. Noi am îmbătrânit, vine tineretul din urmă.

„Tătărușanu, cel mai bun transfer”

De Tătărușanu ce ziceți? E prea greu tricolul la Milan pentru el?

Tătărușanu a făcut cel mai bun transfer ducându-se la o echipă așa mare cum este Milan, pe un salariu foarte bun. Se poate retrage în liniște și pace. Are și el o vârstă, probabil chiar se gândește la retragere. Una e să te retragi de la AC Milan și alta de la o echipă din campionatul României, indiferent care ar fi ea.

E cam criticat în ultimul timp...

Așa e la portari. Se vede imedat când greșești. A fost și lăudat în unele meciuri, în altele a fost criticat... Niciodată n-o să fie simpatizat ca unul care e la echipă de 8-10 ani.

Golurile pe colțul scurt sunt ale portarului

Golurile acelea luate pe colțul scurt sunt ale lui?

Asta e clar. De-asta am spus și la meciul cu Farul, la golul lui Alibec, că e vina lui Târnovanu. A fost pe colțul lui. El trebuia să fie pregătit pe colțul lui.

El a stat mai mult spre mijloc și a și făcut un pas spre stânga.

Păi sigur că da. Dar nu e numai vina lui. Au și alții o vină acolo. Trebuie să pregătești puțin meciul. Știi că-l ai în față pe Alibec. Cum execută loviturile? Trage tare, pe lângă zid, așa că trebuie să te aștepți că acolo va veni mingea. Că dă peste zidul meu în vinclu, la revedere, nu ai ce face. El trebuie să stea pe colț. La celelalte două goluri, nu avea ce să facă.

„Ionuț Radu a preferat banii”

Cu Ionuț Radu ce credeți că s-a întâmplat? De ce nu-și găsește locul? Era liderul naționalei de tineret, îi prevedeam un viitor strălucit...

Păi e aceeași greșeală făcută și de Vlad. A preferat banii și să stea la o echipă mare, în loc să meargă să joace la o echipă mai mică, pe bani mai puțini. Mie mi-a plăcut foate mult, dar e greu acum să mai ajungă unde a fost.

Horațiu Moldovan e prea scund pentru un portar?

Nu, nu. Are reflexe bune, da are și el probleme la ieșirile din poartă. Din păcate, foarte mulți portari încearcă să joace pea mult cu pasă pe fundași, cum o fac Ter Stegen sau Neuer, și greșesc cam mult. De-aici, te poate costa postul de titular, iar apoi chiar să mergi la o echipă mai slabă. A greșit și Moldovan de curând. Portarul de-aia are dreptul să apere cu mâna, plus că, frate, nu risca nimic! Tu ești ultimul. Dacă ai greșit, doar plasa te mai salvează.

Jocul ăsta al portarului cu fundașii vine și din indicațiile antrenorului, bănuiesc...

Vine, dar tu hotărăști în faza aia, indiferent de ce spune antrenorul. S-a greșit foarte mult din această cauză. Probabil că au foarte mare încedere în jocul lor de picior.

La națională pe cine ați băga dintre cei pe care i-ați numit?

Eu îl văd pe Aioani, îmi place. A mai greșit și el, dar, cum am spus, orice portar greșește.

Aioani peste Moldovan!

Deci Aioani e peste Moldovan?

Eu zic că da. În primul rând, ca experiență. Aioani, Moldovan, dar i-aș da încredere și lui Tîrnovanu.

Niță e prea bătrân?

Eu am vorbit cu cineva despre Niță. Am înțeles că își dorește să joace, că de-aia a și plecat de la Sparta Praga, își dorește să prindă naționala. Dar eu cred că Edi Iordănescu s-a hotărât deja. Cred că va merge pe generația asta tânără de portari. Trebuie să te gândești și la viitor, că tot aud voci și voci să luăm cei mai în formă juccători, fie că e vorba de Tamaș, de Săpunaru. Dacă vrei să faci o națională pentru Campionatul European sau pentru viitoarele preliminarii ale Campionatului Mondial, te axezi pe tineri.

V-a surprins că Dan Petrescu a băgat titular la ultimul meci un portar de 20 de ani? Nu e cam riscant?

Da, m-a surprins, dar bravo lui. A fost și puțin constrâns, nu avea multe variante de Under. Dar a avut curaj. Bravo lui. Felicitări! Și s-a achitat foarte bine băiatul. Bine, sunt șanse mici să joace în continuare cu el titular.