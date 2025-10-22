După ce numele său a fost vehiculat intens pentru băncile celor de la "U" Cluj și CFR Cluj, fostul component al "Generației de Aur" este acum în discuții cu o echipă din eșalonul secund, FC Voluntari.



Soarta lui Pârvu atârnă de trei meciuri



Venirea lui Munteanu la echipa ilfoveană, aflată pe locul șapte în Liga 2, depinde direct de soarta actualului antrenor, Florin Pârvu. Deși Pârvu pare să aibă postul asigurat în acest moment, viitorul său este incert, notează Digisport.



Următoarele trei partide sunt considerate cruciale pentru Pârvu, care trebuie să obțină rezultate în duelurile cu Chindia Târgoviște, Sepsi și Corvinul. Dacă Pârvu va fi demis, Munteanu este principala țintă a conducerii.



FC Voluntari a strâns 19 puncte în 10 etape, având un bilanț de cinci victorii, patru egaluri și o singură înfrângere.



Dorinel Munteanu s-a despărțit sezonul trecut de Sepsi Sfântu Gheorghe, unde a avut o aventură foarte scurtă. Acesta a rezistat doar cinci meciuri pe banca covăsnenilor, adunând un singur punct (un egal și patru eșecuri).

