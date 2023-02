Programul DDB, care deține 20% din acțiunile clubului, a emis un comunicat oficial în care i-a invitat pe ceilalți acționari ai echpei, mai exact societățile reprezentate de Nicolae Badea și Dorin Șerdean, să contribuie la plata salariilor.

Dorin Șerdean refuză să se implice financiar la Dinamo

Numai că, fostul finanțator al grupării din Ștefan cel Mare a refuzat această propunere. Dorin Șerdean susține că managementul prost al membrilor DDB a dus la retrogradarea echipei și nu ar reveni într-o organigramă unde nu are putere de decizie.

„Ei și-au asumat această răspundere de a conduce un club, neavănd toate resursele necesare. Trebuiau să se gândească la acest lucru înainte de a face ce au făcut în ultimii doi ani. Atunci când dai afară în mod abuziv agajați, atunci când te infiltrezi în mixtiunea managementului unei societăți fără a cere acordul, cu bocancul... Trebuiau să se gândească la consecințe, astăzi se văd consecințele. Faptul că echipa este în Liga 2 este în legătură directă cu ce au făcut acești acționari, acționari minoritari cu 20%, care și-au arogat mai multe drepturi decât procentul de 20%. După cum se vede, nu au avut suficiente resurse ca să se ducă la un rezultat fericit această criză care la Dinamo durează de ani de zile”, a declarat Dorin Șerdean pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.

Mai mult, omul de afaceri a mărturisit că atunci când a sosit la Dinamo, datoriile erau de 4 milioane de euro. La doi ani și jumătate distanță, Dorin Șerdean a precizat că de la 4 milioane de euro, suma a ajuns la 10 milioane de euro.

„În septembrie 2020, Dinamo avea datorie de circa 4 milioane de euro. În momentul de față are undeva la 10 milioane de euro. Asta am găsit eu la Dinamo, o societate care avea mandatele administratorilor expirate la Registrul Comerțului, o societate care funcționa de aproape un an de zile în ilegalitate. Ei nu aveau mandate valide. Dacă mai departe Asociția Peluza Cătălin Hîldan a dus clubul în situația în care este astăzi, nu este problema mea. Acum este târziu să mi se ceară bani sub forma aceasta, atât timp cât eu sunt impiedicat să reintru în organigrama clubului.

Sunt două variante foarte clare. Una ar fi să aduc bani de acasă, pentru a susține clubul. A doua variantă ar fi să vând acest pachet majoritar cuiva care ar dispune de fondurile necesare pentru a susține societatea. Asta la nivel teoretic. La nivel practic niciun om cu 'scaun la cap' nu ar face acest lucru, atât timp cât nu ar avea control asupra societății. Ba mai mult, sunt împiedicat de un an să intru în organigrama clubului și să am control asupra societății”, a mai spus Dorin Șerdean.