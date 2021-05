Discurs incredibil al lui Alexa dupa infrangerea cu Rapid: "Arbitrul Coza a fost in galerie la Rapid, e suporterul lor! N-aveau nevoie de el ca sa castige azi"

Alexa se lupta cu Poli pentru locul 4 in playoff-ul din B. Antrenorul e dezamagit de rezultatul din meciul cu Rapid.

Timisoara a ramas in 10 dupa mai putin de 20 de minute. Alexa crede ca eliminarea e rupt echilibrul jocului si spune despre arbitrul Coza ca e un sustinator infocat al Rapidului.

"Il felicit pe Mihai Iosif, ma bucur pentru el, a demonstrat ca e un antrenor foarte bun. Arbitrajul a fost o rusine. Toata maniera... Echipa mea a facut un meci foarte bun, am avut situatii de 1 contra 1, am fost organizati. Rapidul a avut ocazii cand am riscat.

Coza a arbitrat... am zis ca nu comentez. Am ramas in 10 dupa un fault in atac al adversarului. S-a rupt echilibrul. Pana in minutul ala, Rapid nu intrase la noi in careu, controlam cumva ostilitatile. Coza e rapidist, a fost in galeria Rapidului. Rapid n-avea nevoie de arbitrajul lui Coza ca sa castige azi. Suntem o echipa mica, avem bani foarte putini, ne chinuim sa-i facem si pe aia. Cred ca acea eliminare a fost decisiva pentru ceea ce s-a intamplat dupa aia. Mai speram la pozitia a 4-a", a spus Alexa la Digisport.