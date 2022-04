Dumitru Dragomir (75 de ani) și-a dezvăluit secretul prin care a reușit să slăbească 10 kilograme. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține că nu se abține de la meniurile sale preferate. Nu face vreun efort, ci doar respectă un program bine stabilit.

Dieta lui Dumitru Dragomir

"Am slăbit 10 kg. Dacă ultima masă o mănânc la ora 18:00, a doua zi mănânc la ora 10:00. Dacă mănânc la 19:00, urmează la 11:00. Să am peste 14 ore între mese. Așa am slăbit, la fel și nevasta.

Mănânc orice, dar cu acea pauză. M-am obișnuit. Dacă nu mă uit în oglindă, cred că am 40 de ani", a declarat Dumitru Dragomir, într-un interviu realizat de Violeta Colgiu, pentru Pro Arena și Sport.ro.

Tot în interviul acordat pentru emisiunea "Ora Exactă în Sport", Dumitru Dragomir a vorbit despre ascensiunea rapidistului, Rareș Ilie, cel care a fost coleg de echipă cu nepotul său, la Juniorul.

Fostul președinte LPF a dezvăluit că l-a propus pe Rareș Ilie la FCSB, însă cei de acolo nu au avut încredere în pariul său.

"Nepotul meu a jucat în echipă cu Rareș Ilie la Juniorul. El a influențat să ajungă la Rapid toți șase, era prieten cu patronul Mihai. Prima dată l-am propus pe Rareș Ilie la FCSB, dar nu au avut încredere în ce am spus. Nu l-au luat. Acum e jucător de peste 10 milioane de euro.

Tuturor de la FCSB l-am propus. Acum la Juniorul sunt doi la fel de talentați ca Rareș Ilie: Gheorghe Gabriel și Alex Neamțu, un fundaș de 1,90 m", a mai declarat Dumitru Dragomir la PRO ARENA.