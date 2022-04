”Haotic! Parcă erau muște fără cap!” Craiova a bătut FCSB-ul, dar nu l-a impresionat pe Dumitru Dragomir

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal crede că deciziile tactice luate de Laurențiu Reghecampf au făcut diferența în meciul de pe Arena Națională.

FCSB - Universitatea Craiova 0-2 | Dumitru Dragomir: ”Parcă erau muște fără cap!”

„Cum au jucat aseară, 32 de ani dacă jucau nu puteau să bată Steaua! Haotic, așa, parcă erau muște fără cap! Nu aveau cum să câștige, a ordonat bine echipa Reghe, a pus-o pe două linii, a avut câteva contraatacuri puternice. Dacă ieșeau la atac ca atunci când au luat patru, tot patru luau și acum.

E terminată de când a început campionatul! O singură chestie, locul doi se joacă. Vine pe turnantă puternic Craiova. Uitați-vă ce program are Craiova de acum înainte. S-au și organizat bine, după părerea mea este clubul cel mai bine organizat. Sorin Cârțu este un om serios, îl știu de când era copil de mingi.

Este un familist nemaipomenit! Au și suporteri extraordinari. Am aici, pe șantier, unii care nu mănâncă și nu beau câte o săptămână când pierde Craiova. Suporteri formidabili, bază sportivă bună, conducere bună!”, a spus Dragomir, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

VIDEO - Declarațiile lui Dumitru Dragomir din emisiunea Ora Exactă în Sport, de la PRO ARENA

Oltenii au deschis scorul în primul minut de prelungiri, după ce Andrei Ivan a transformat penalty-ul scos tot de el, după un fault al lui Iulian Cristea. În a doua repriză, Bic a reușit să îl învingă pe Târnovanu cu o execuție de excepție, în minutul 74.

În urma rezultatului, Universitatea Craiova se apropie la 4 puncte de locul 2 în clasament, iar CFR Cluj s-ar putea distanța la 8 puncte în cazul unei victorii în meciul cu FC Argeș.

Laurențiu Reghecampf: ”FCSB este o echipă foarte bună. Noi ne-am apărat bine”

"A fost un meci greu. FCSB e o echipă foarte bună, foarte periculoasă când are balonul, jucători cu personalitate, cu calitate. Noi ne-am apărat bine, am avut și șansă la câteva ocazii mari pe care ei le-au ratat, dar sunt foarte fericit de ce au arătat azi băieții ca randament. Și-au dat viața, au încercat să facă ceea ce am vorbit, să urmărească omul care pleacă după ce lovește balonul. Asta e principala armă a celor de la FCSB, dau și pleacă și sunt foarte periculoși. Am stat destul de bine la fazele fixe, câteva sincope, dar e normal la final. În mare, sunt fericit pentru rezultat.

Nu este neașteptat rezultatul. S-a vorbit foarte mult pe această temă (n.r - problemele de lot), dar niciodată n-am spus că jucătorii nu vor participa la meci. Am spus doar că sunt jucători care nu au participat la antrenamente câteva zile. Au fost șase-șapte jucători nu au făcut antrenamente în primele 3-4 zile după meciul de la Voluntari.

Dacă vă aduceți aminte meciul din toamnă, când am pierdut 3-2 în ultimul minut, am avut câteva șanse foarte mari la 2-2, puteam marca și să câștigăm. Pentru noi, înfrângerea a fost foarte dureroasă pentru că jucătorii jucaseră foarte bine. Azi au fost mult mai concentrați, au făcut ce am discutat și știam că avem calitatea necesară pentru a-i bate pe cei de la FCSB”, a spus Laurențiu Reghecampf.