Diamantul lui Becali. "După primul meci am zis că am luat țeapă"

FCSB a cucerit al doilea titlu consecutiv după evoluții excelente în Superliga și în acest sezon. În spatele prestațiilor de un înalt nivel stă o politică de transferuri foarte coerentă. Jucătorii aduși, cei mai mulți dintre ei, au ridicat substanțial nivelul jocului trupei lui Gigi Becali. Fidel strategiei sale, omul cu banii de la FCSB a mizat pe un fotbalist care era lider la o echipă din Superliga. L-a luat și n-a mizat pe o carte perdantă.

Diamantul lui Becali



Juri Cisotti a avut un parcurs remarcabil în fotbalul românesc, ajungând de la Liga 3, cu Oțelul Galați, la a fi un jucător cheie pentru campioana României. În plus, italianul a arătat un lucru rar pentru un jucător care știe că deține calități: a acceptat să evolueze pe orice post. A jucat la închidere, a jucat inter sau chiar de multe ori a jucat extremă. Cu un rol mare și pe faza defensivă, fotbalistul șlefuit de Dorinel Munteanu la Oțelul Galați i-a demonstrat lui Gigi Becali și antrenorilor campioanei o calitate primordială, compatibilă cu aspirațiile celor de FCSB: spirit de sacrificiu, pe lângă repertoriul tehnic vast și viziune extraordinară a jocului.



Cu titlul cucerit matematic încă de sâmbătă seara, după U Craiova - CFR 2-2, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Cisotti. A comunicat că prima impresie pe care i-a lăsat-o jucătorul din Peninsulă a fost ștearsă cu buretele rapid. "Cisotti e constant, jucător valoros. Dacă a fost cel mai bun, eu ce să zic? După primul meci am zis că am luat țeapă și cu ăsta, dar apoi și-a cerut iertare și s-a adaptat. Noi l-am luat de la Galați ca fiind centru. L-au schimbat atunci cu PAOK, nu a fost ideea mea, bandă stângă. L-au mutat în meciul cu PAOK, dar ei, antrenorii. De atunci, când am văzut, am zis că acolo rămâne", a declarat Becali, la televiziunea Digisport.

Diamantul lui Becali. Ce spunea Dorinel Munteanu în urmă cu câteva luni