"Mi-a zis ca trebuie sa-si refaca analizele la inima pentru ca nu i-au iesit in regula!" Dezvaluiri uluitoare la 5 ani de la decesul lui Ekeng

Laurette Nogo a vorbit de la 5 ani de la moartea lui Patrick Ekeng.

Laurette Nogo a dezvaluit ca atunci cand l-a adus pe Patrick Ekeng la Dinamo, acesta a avut probleme la vizita medicala cu inima, iar acesta l-a obligat sa le repete.

"A fost o negociere foarte complicata. Pe Patrick l-am avut cu partenerul meu din Franta, iar el l-a avut cu agentul oficial al lui Patrick. Acest lucru a complicat foarte mult venirea lui Patrick in Romania. La un moment dat, Patrick a zis ca nu vrea sa vina in Romania pentru ca auzise de problemele de la club. Vorbea cu alti jucatori si stia.

Mi-a fost putin complicat sa-l conving sa vina si sa vada ca nu e chiar ceea ce se vorbeste. A acceptat intr-un final, insa si negocierile au fost destul de stranse. Ne-au trebuit doua zile ca sa puna semnatura pe contract.

Un coleg m-a condus acasa, unde l-am vazut pe Salif speriat in fata televizorului. N-a vrut sa ma sune pentru ca stia cum voi reactiona. Am ramas pur si simplu socata. Doar l-am vazut cand era intins pe teren si toata lumea zicea ca e posibil sa nu mai fie in viata. N-am avut cuvinte pana a doua zi. N-am vorbit la telefon cu nimeni. Salif a fost cel care a sunat in stanga si in dreapta.

Nu as vrea sa creez un scandal cu lucrurile pe care le stiu. Nu vreau sa acuz pe nimeni. In momentul in care Patrick si-a facut testele medicale, inainte sa semneze cu Dinamo, mi-a trimis mesaj si mi-a zis ca o sa trebuiasca sa-si refaca acel test la inima pentru ca nu i-a iesit ok.

Dar, cum am zis, nu vreau sa creez ceva din ceea ce nu stiu. Nu am fost acolo, nu sunt medic, nu stiu care au fost neclaritatile in primul test pe care l-a facut. Patrick dupa primul test pe care l-a facut mi-a zis ca nu i-a iesit ok si a trebuit sa-l refaca", a marturist Laurette Nogo pentru ProSport.

Patrick Ekeng s-a stins din viata pe 6 mai 2016, acesta s-a prabusit pe gazon in timpul meciului cu Vitorul. Mai apoi a fost dus la spital si resuscitat, insa nu dupa mult timp medicii au anuntat ca camerunezul a decedat.

Fostul mijlocas a apucat sa joace doar 10 partide pentru "cainii rosii" si am marcat o singura data, impotriva FCSB-ului.

Tweet Dinamo Ekeng Citeste si: