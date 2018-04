DECIZIE RADICALA! Un club cunoscut din Romania anunta ca se desfiinteaza in semn de protest fata de rezultatul alegerilor de la FRF

Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru sefia FRF la un scor zdrobitor.

Victoria fara drept de apel a lui Razvan Burleanu in fata lui Ionut Lupescu, scor 168 la 78, nu a ramas fara urmari. Un club din liga a patra si-a anuntat desfiintarea in semn de protest fata de rezultatul alegerilor.

Damila Maciuca, locul 3 in Seria Vest a ligii a patra, a anuntat ca se retrage din competitie, iar echipa se va desfiinta.

"Alegerea lui Burleanu la sefia FRF pentru al doilea mandat reprezinta soclul eternitatii unui sistem corupt, fara viitor in FRF. Intrucat venirea lui Lupescu la conducerea FRF, o persoana cu o educatie extraordinara, un caracter frumos, care ar fi putut schimba in bine destinul fotbalului romanesc, nu s-a intamplat, toti membrii FC Damila Maciuca am decis astazi, 20 aprilie 2018, suspendarea oricarei activitati sportive din cadrul Ligii 4, ca semn de respect si solidaritate fata de valorile adevarate ale fotbalului romanesc, care au avut curajul sa incerce schimbarea atat de necesara.

Micii noastre comunitati din comuna Maciuca, judetul Valcea, ii va lipsi bucuria sportului, dar apreciem ca societatea romaneasca are nevoie de o atitudine activa pentru orice fapta care afecteaza viitorul nostru. Dragi suporteri FC Damila Maciuca, va multumim pentru toata sustinerea voastra si va asiguram ca vom gasi noi forme de exprimare si prin alte ramuri ale sportului decât fotbal!”, a declarat Lucian Munteanu, presedintele clubului, conform TelekomSport.