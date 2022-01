"De o urâțenie rară meciul!" Dinamo - FCSB 0-3 nu a fost pe gustul lui Dumitru Dragomir

FCSB s-a impus cu 3-0 (1-0) în fața lui Dinamo, în Ștefan cel Mare, duminică seara, într-un meci contând pentru etapa a 23-a a Ligii 1.

"Câinii" au evoluat încă din prima repriză în inferioritate numerică după ce căpitanul Răuță a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault dur, inutil, la mijlocul terenului.

Dumitru Dragomir a fost dur la finele partidei din Ștefan cel Mare.

Reacția lui Dumitru Dragomir după Dinamo - FCSB 0-3

„De o urâțenie rară meciul. Nu am văzut de mult așa meciuri tâmpite. Îți vine să închizi televizorul. Bine, am văzut un gol de la cel mai bun jucător al campionatului. Și are doar 19 ani! E jucător de valoare, dar îi mai trebuie forță. Nu are. Are o tehnică nativă formidabilă, lovește bine mingea, nici nu o atinge cu capul. Ar trebui să facă și asta.

Pe cei de la Dinamo nici aviația americană nu îi salvează. Ei sunt de admirat că au alergat atât de mult. Alergătura în plus niveleză valorile. De la Steaua m-a impresionat Oaidă. Jucător dârz, care scoate mingi de la adversar, a dat și gol. Restul? Doamne, parcă eram râsul țării! Numai faulturi. Răuță atât poate”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Gsp.ro.

Dinamo - FCSB 0-3

În minutul 45+1, dinamovistul Ivanov s-a ciocnit cap în cap cu Darius Olaru. Olaru a putut continua jocul, însă Ivanov a fost scos cu ambulanţa de pe teren. Pe teren a intrat iniţial o ambulanţă, iar apoi a fost chemată şi cealaltă.

FCSB ocupă locul doi în clasamentul Ligii 1, cu 51 de puncte, cu şapte mai puţine decât liderul CFR Cluj, care însă încă nu a jucat în etapa 23. Dinamo este pe penultima poziţie, 15, cu 12 puncte, cu unul mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.