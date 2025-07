Mijlocașul a bătut palma cu CSM Reșița, formație din Liga a II-a, și va lupta pentru a aduce gruparea din Valea Domanului pe prima scenă a fotbalului românesc.



După trei sezoane petrecute în Cipru, la Karmiotissa, Grădinaru a ales să revină în țară, semnând un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire automată în cazul promovării. Decizia sa a fost ghidată de un motiv personal puternic, refuzând oferte din Cipru și Uzbekistan pentru a fi alături de familie.



"Mă bucur că am găsit un angajament în țară, ca să le am alături pe fiica și soția mea. Mi-am dorit foarte mult să le am pe ele aproape. Sper să facem treabă bună, iar la finalul sezonului să ne bucurăm alături de suporteri pentru promovarea în prima ligă", a spus Grădinaru, potrivit iAMsport.



"Am fost prea copil la FCSB"



Ajuns la 29 de ani, Grădinaru privește înapoi cu o sinceritate dezarmantă, recunoscând că alegerile din tinerețe i-au marcat cariera. Dublu campion cu FCSB, mijlocașul crede că parcursul său ar fi putut fi altul dacă ar fi avut parte de o îndrumare mai strictă în perioada petrecută la roș-albaștri.



"Cred că la FCSB am fost prea copil și nu am avut pe cineva lângă mine să mă cizeleze puțin, să fie puțin mai dur cu mine. Am fost un copil mai libertin, am dat repede de bani. Veneam dintr-un oraș mic în București. La 16 ani aveam un salariu destul de bun, singur în București... mi-a fost greu să mă acomodez cu stilul acesta", a povestit mijlocașul.



Cotat la 150.000 de euro de site-urile de specialitate, Răzvan Grădinaru a semnat cu CSM Roșița din poziția de jucător liber de contract.