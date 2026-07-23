Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Borza (20 de ani) a fost adus de Rapid în vara lui 2023 de la Farul Constanța, pentru 800.000 de euro, moment în care Transfermarkt îl evalua pe jucătorul din Năvodari la un milion de euro.

Cât încasează Rapid pentru transferul lui Andrei Borza și ce vor să facă giuleștenii cu banii

Corum FK, nou-promovată în Superliga turcă, este foarte aproape să își asigure serviciile fundașului stânga Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid, a scris astăzi digisport.ro.

Suma totală de transfer la care se ridică afacerea este de 2,2 milioane de euro, iar potrivit gsp.ro, Rapid urmează să investească banii într-un mijlocaș și un atacant.

În acest sezon, conducerea a decis să investească în transferuri doar după ce va reuși să vândă jucători, urmând ca sumele obținute să fie folosite pentru aducerea unor noi fotbaliști în Giulești.

Borza ajunsese recent la meciul 100 la Rapid

În Rapid - Sepsi 1-0, contând pentru prima etapă a campionatului, Andrei Borza a ajuns la 100 de meciuri pentru giuleșteni. În toate aceste partide a marcat trei goluri și a oferit nouă pase de gol.

Andrei Borza a fost adus în august 2023 de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro. Cota sa de piață a ajuns să fie, în prezent, de 2.500.000 de euro pe Transfermarkt.

Robert Sălceanu (22 de ani) este singurul fundaș stânga pe care îl mai are Daniel Pancu în lot. În mod normal, Rapid va realiza cel puțin un transfer pentru a se întări pe postul respectiv.