Actualul antrenor al formației Baniyas, din Emiratele Arabe Unite, este cel care a clădit naționala U21 a României care a impresionat la Campionatul European din 2019, când micii tricolori au ajuns până în semifinale.

Daniel Isăilă dezvăluie de ce a plecat de la România U21

Totuși, Isăilă a decis să părăsească naționala U21 în timpul preliminariilor pentru turneul final, iar FRF l-a numit în locul său pe Mirel Rădoi, cel care a condus echipa și la turneul final din Italia și San Marino.

În cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, fostul internațional Ciprian Marica, prezent în studio, i-a adresat o întrebare lui Daniel Isăilă: "Ați lucrat la FRF. Care a fost ultima investiție pe care ați văzut-o?".

Isăilă a spus că nu s-a făcut nimic, nu a văzut un plan pentru viitorul echipelor naționale, acesta fiind și motivul pentru care a ales să părăsească reprezentativa U21 și să își plătească singur clauza de reziliere la plecarea în Arabia Saudită, la echipa Al Hazem.

"N-am făcut nimic! Totul după o ureche. De aceea am și ales să plec. Am simțit că sunt într-un punct mort.

Plecasem cu o generație care putea să mai participe cu aproape 90% din jucători la încă o campanie, de aceea m-am dus mult mai jos atunci, iar când am avut discuția pentru a continua proiectul început cu FRF, am fost total dezamăgit și și am decis să plec.

Să îmi plătesc singur clauza de reziliere și să plec pentru că n-am văzut niciun viitor pentru mine și pentru ceea ce am încercat să fac", a spus Daniel Isăilă.