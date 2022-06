Dan Petrescu, poveste savuroasă despre începutul prieteniei cu Gică Popescu: „Era barosanul, dar eu nu am mamă, nu am tată!”

Pe lângă faptul că au fost doi componenți importanți ai „Generației de Aur”, Dan Petrescu (54 ani) și Gică Popescu (54 ani) au avut o relație de prietenie specială în tot acest timp. Iar antrenorul CFR-ului a dezvăluit cum a luat naștere camaraderia dintre cei doi.

Totul a început la echipa naționala U16, când Dan Petrescu l-a întrecut pe „Baciul” la o sesiune de alergat. Lucru care nu a fost digerat bine de către Gică Popescu, care a simțit nevoia să-l taxeze.

Dan Petrescu: „Alo, băi, copile, în spate!”

„Eu eram cu tupeu. Pe Gică Popescu, așa l-am cunoscut. La națională, la U16. El era barosanul echipei acolo. Eu am început să alerg primul.

– Alo, băi copile, în spate!

– Ce vrei, mă?

– Vezi că eu sunt căpitanul!

– Nu mă interesează, fă-ți antrenamentul tău!

După antrenament, mi-a zis: 'Hai, stai cu mine în cameră!' A văzut că sunt nebun cu fotbalul. Așa ne-am împrietenit și am rămas prieteni. Eu, pe teren, nu am frică! Nu am mamă, nu am tată! Așa m-am impus peste tot unde m-am dus”, a declarat Dan Petrescu pentru as.ro.

Gică Popescu și Dan Petrescu au participat cu echipa națională la cinci turnee finale: trei Campionate Mondiale și două Campionate Europene.