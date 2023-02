"Dacă vrei să fiu ironic, e treaba lui!" Adrian Ilie, mesaj în forță pentru FCSB

Adrian Ilie, fostul mare atacant de la Steaua, Galatasaray, Besiktas sau Valencia, a analizat cum poate scăpa FCSB de erorile care se comit pe finalul meciurilor.

Echipa lui Gigi Becali a pierdut cu Farul (2-3) și a remizat cu Universitatea Craiova (1-1) după ce a condus și părea că poate gestiona ultimele minute ale partidelor.

În cele din urmă, punctele nevralgice din defensivă au ieșit la suprafață, iar FCSB a bătut pasul pe loc în cursa pentru câștigarea titlului în Superliga, după opt ani. Ultimul titlu l-a adus în 2015 Constantin Gâlcă.

Fost coleg cu Gâlcă în marea echipă a Stelei din anii 90, Adrian Ilie a transmis un mesaj clar. "Cobra" spune că la FCSB "liniile trebuie mutate mai sus!".

"Să sune și să le spună să se mute în față!"

”Se întâmplă la Steaua (n.r. – FCSB) spre final de meci să aibă probleme foarte mari, dar cred că ar trebui să gestioneze mai bine meciurile până în minutul 60 sau 70. Pentru că jucând bine și ieri, începând deja cu scorul de 1-0, iar Craiova având prima ocazie de gol în minutul 89 deși a avut posesie, au avut meciul foarte ușor în mână.

De ce trebuie să facă un pas în spate pe ultimele minute și să primească gol? Acolo poate să dea gol oricine. De prin minutul 60 au făcut un pas înapoi, dar Craiova nu a avut ocazii până la cea a lui Koljic. Așa că trebuie să dezvolți și tu mai bine, să dezvolți cu liniile și să încerci să ții de acest rezultat de 1-0.

Cineva din teren, de pe margine trebuie să le spună să mute liniile mai sus. Dacă vrei să fiu ironic, e treaba lui Gigi Becali să sune și să le spună să se mute mai în față, e simplu. Știi ce plus are Craiova în cele două meciuri cu CFR și Steaua? Că joacă până la final, are o atitudine foarte bună.

A lipsit și Olaru. El joacă în mijloc, începe să țină de minge, îi poate trage și pe ceilalți care sunt mai tehnici să joace mingea. Din punctul meu de vedere el se apropie de un lider al echipei”, a declarat Adrian Ilie, potrivit Fanatik.

FCSB are 48 de puncte și ocupă locul 3 în clasamentul Superligii. CFR e pe locul 2, cu 53 de puncte în ierarhia Superligii, la două puncte în spatele celor de la Farul, cu 55 de puncte.