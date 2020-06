Daca aude patronul, ii explodeaza cota! :) 'Mbappe' Coman a prins un SUPER TOP alcatuit de FIFA 

Florinel Coman este cel mai valoros jucator din lotul FCSB.

Atacantul de 22 de ani, pe care Gigi Becali viseaza sa ia 20 de milioane de euro, a fost inclus in echipa sezonului 'Rest of the World' la FIFA. Florinel Coman este singurul roman prezent acolo din acest sezon, alaturi de jucatori precum Stuani, Leibold sau Junior Moraes.

Cardul lui Florinel Coman este de 86, singurul roman care este peste el din punct de vedere al ratingului este Ianis Hagi, care are 87.

FIFA ia cei mai buni jucatori din campionatele de top si alcatuieste echipa sezonului, care cuprinde fotbalistii care au cele mai mari carduri. Pentru restul campionatelor, se alcatuieste echipa 'Rest of the World' in care intra cei mai buni jucatori din campionatele mai putin puternice.