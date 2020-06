100 de milioane de euro intr-o masina de 5000! Isi tin bijuteriile in garaj si merg cu cea mai SARACA din parcare. Imaginea ZILEI! Cum au fost surprinsi Man si Coman dupa meci

La fel ca dupa FCSB - Voluntari, Coman, Man si Vina au parasit baza din Berceni impreuna.

Cei 3 s-au urcat in Audi-ul A3 al lui Vina. Valoarea masinii nu depaseste 5000 de euro. Asta in timp ce atat Coman, cat si Man tin bijuterii in garaj! Desi n-are carnet, 'Mbappe' are un Audi A7 de cel putin 50 000 de euro, in timp ce Man loveste parcarile cu un Porsche Panamera de 70 000.



Man si Coman sunt jucatorii de la care Becali astepta inainte de pandemie transferuri care sa-i aduca in conturi 100 de milioane de euro. Intre timp, patronul FCSB a mai adaptat preturile si nu cere decat 20 de milioane pe fiecare dintre ei.