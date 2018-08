"Vezi sa nu te ineci!" Amenintare grava sau gluma proasta la adresa lui Marica?! Ce mesaj i-au transmis ultrasii de la Farul

Continua schimbul de mesaje la distanta intre suporterii Farului si Ciprian Marica.

Dupa ce a cumparat marca Farul, fostul international a refuzat sa se asocieze cu fanii pentru a forta revenirea echipei in Liga 1. Marica are de gand sa-si faca el o echipa pe care s-o sustina in drumul spre prima divizie. Chiar daca Ciprian sustine ca nu are sustinere politica, suporterii SSC Farul sunt siguri ca fostul atacant nu e singur in demersul sau.

Astazi, fanii de la Farul i-au transmis un mesaj lui Marica in timpul meciului cu ACS Poli Timisoara, castigat cu 4-1.

"Este ora 13:00, Farul are meci / Salvatorule, este la plaja? Vezi sa nu te ineci" - au scris ultrasii pe un banner afisat la inceputul partidei.