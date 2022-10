Cazul Devis Mangia | Mihai Stoichiță: "Ar fi culmea acum ca noi să avem apucături de filaj"

Mangia a fost eliberat temporat din funcția de antrenor al reprezentativei Maltei.

a fost eliberat temporat din funcția de antrenor al reprezentativei Maltei. Răzvan Popa, fost jucător la Universitatea Craiova, a ajuns în mijlocul scandalului de hărțuire sexuală în care e implicat Devis Mangia, în urma dezvăluirilor făcute de mama sa.

Devis Mangia a reușit să facă din Universitatea Craiova o echipă cu un fotbal spectaculos și eficient în perioada în care a pregătit formația lui Mihai Rotaru, însă plecarea sa a survenit pe neașteptate. Italianul a scris un comunicat de presă, iar pentru fanii oltenilor a rămas drept un antrenor apreciat.

Cazul Devis Mangia | "Dacă este agresiune, este grav, dar este problema lui personală"

În vestiar însă Mangia nu a fost privit cu ochi buni de toată lumea pentru că deși în urmă cu câțiva ani circulau informații despre italian, știrea a prins cheag abia în urmă cu o săptămână. Devenit selecționer al Maltei, Mangia a fost suspendat din funcție după ce după ce un jucător al naționalei, sub protecția anonimatului, a reclamat că ar fi fost hărțuit sexual de tehnicianul din Peninsulă.

Luni dimineața, mama lui Răzvan Popa, fost fotbalist la Craiova când echipa era antrenată de Mangia, și-a susținut discursul la Gsp. A făcut dezvăluiri șocante despre Mangia - mărturisiri pe care le puteți citi AICI.

,,Cred că Federația Română de Fotbal abia acum a fost anunțată despre cazul Mangia, am citit și eu prin ziare. Nici nu am știut despre acest lucru și nici federația nu a discutat despre acest caz. Este o latură care mie nu-mi aparține, pentru că acest lucru vine la comisiile acestea de specialitate.

Nu înțeleg care este subiectul până la urmă, este o agresiune sexuală din partea lui pentru un jucător de la Craiova, așa am înțeles eu din ce am citit. Dacă este agresiune, este grav, dar este problema lui personală, dar nu este problema federației că el are sau nu are anumite apucături", a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Sport Total FM.

"Vă dați seama că nu este responsabilitatea federației cu ce face el în timpul liber, ar fi culmea acum ca noi să avem apucături de filaj să vedem ce face un antrenor în timpul liber. Este o situația foarte complicată. Dar absurdul este că nu ai cum să ceri la FRF detalii despre viața privată a unui antrenor care nu activează în cadrul FRF, ci activează în cadrul unui club de fotbal privat. Eu nu înțeleg și îmi sfidează logica discuția asta.

La noi în țară sunt devieri, iar la alții sunt lucruri normale, nu mai înțeleg nimic pentru că ați văzut și dumneavoastră trendul care este în Europa și a lumii civilizate. Este un sector alunecos și nu cred că are sens să intrăm noi în lumea asta”, a declarat Mihai Stoichiță pentru sursa mai sus citată.