AEK Atena a făcut un pas mare spre sferturile de finală ale competiţiei de fotbal Conference League, după ce a învins-o pe NK Celje cu 4-0, joi seara, în Slovenia, în prima manşă a optimilor de finală.

NK Celje - AEK Atena 0-4 și Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3 în turul din optimi

Mijlocaşul român Răzvan Marin a oferit două pase de gol în acest meci, pentru Barnabas Varga (3) şi pentru Harold Moukoudi (49).

Celelalte goluri ale echipei elene au fost înscrise de Aboubakary Koita (33) şi de Mijat Gacinovic (36). Internaţionalul român a fost integralist în acest meci.

Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu prezent pe teren tot meciul, a dispus cu 3-1 de Samsunspor, în Turcia, într-un meci arbitrat de românul Marian Barbu.

Brazilianul Alemao a reuşit o dublă (15, 78), iar Alvaro Garcia (40) a înscris celălalt gol al madrilenilor. Pentru gazde a punctat ciadianul Marius Mouandilmadji (21).

Răzvan Marin și Andrei Rațiu, aproape calificați în sferturi, ar urma să se dueleze pentru un loc în semifinale

Interesant este că, în cazul calificării după victoriile din deplasare, Rayo Vallecano și AEK Atena ar urma să se întâlnească în sferturile de finală (9 aprilie și 16 aprilie).

Astfel, în aceste condiții, aproape sigur vom avea un fotbalist român în semifinalele Conference League, fie Andrei Rațiu, fie Răzvan Marin!

Rezultatele și marcatorii din prima manşă a optimilor Conference League

AZ Alkmaar - Sparta Praga 2-1

Au marcat: Trot Parrott 29, 87, respectiv Matyas Vojta 50.

Lech Poznan - Şahtior Doneţk 1-3

Au marcat: Mikael Ishak 70, respectiv Marlon Gomes 36, Newertton 48, Isaque Silva 85.

HNK Rijeka - Strasbourg 1-2

Au marcat: Ante Majstorovic 76, respectiv Joaquin Panichelli 2, Martial Godo 72.

Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3

Au marcat: Marius Mouandilmadji 21, respectiv Alemao 15, 78, Alvaro Garcia 40.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0

Fiorentina - Rakow Czestochowa 2-1

Au marcat: Cher Ndour 62, Albert Gudmundsson 90+3 - penalty, respectiv Jonatan Brunes 60.

NK Celje - AEK Atena 0-4

Au marcat: Barnabas Varga 3, Aboubakary Koita 33, Mijat Gacinovic 36, Harold Moukoudi 49.

Sigma Olomouc - Mainz 0-0

* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 19 martie.