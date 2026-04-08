Legendarul antrenor a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar complicațiile apărute apoi i-au fost fatale.

Ciprian Marica: ”Ceea ce a trăit la națională a fost greu de suportat!”

Ciprian Marica a avut o reacție emoționantă după trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu. Cu ochii în lacrimi, fostul atacant al echipei naționale și-a exprimat regretul față de această tragedie care a lovit lumea fotbalului românesc.

Marica a dezvăluit ultima întâlnire cu Mircea Lucescu și a mărturisit că, în opinia sa, criticile primite de legendarul antrenor în perioada în care s-a aflat pe banca echipei naționale l-au consumat pe tehnicianul care s-a stins la vârsta de 80 de ani.

”O veste tristă, atât pentru mine personal, cât și pentru tot fotbalul și sportul românesc. Un om care ne-a învățat să nu ne mulțumim cu puțin, să ne dorim întotdeauna mai mult, un om care ne-a spus că, atunci când nu mai poți, mai poți puțin. Un mentor pe care îl puteam suna la 3 dimineața, un om care mă suna la 3 dimineața că a uitat să îmi spună ceva.

Un om care m-a îndrumat și mi-a dat niște valori importante, nu doar în fotbal, ci și în viață, un om care a reușit să se facă înțeles și de cei care aveam capacitatea și de cei care n-aveam capacitatea să înțelegem în detaliu fotbalul și ceea ce el ne explica, un om respectat de toți cei care au fost antrenați de dânsul, un om care pur și simplu iubea ceea ce făcea.

M-am întâlnit cu dânsul la Istanbul, i-am urat baftă înainte de meci și era atât de concentrat pe ceea ce avea de făcut că pur și simplu te pătrundea așa cu pasiunea asta pe care o avea și cu ambiția pe care o avea. La vârsta asta, nu știu cât de bine i-a făcut lucrul ăsta și această tensiune, miza partidei de la Istanbul, dar și-a dorit să fie acolo. Îmi pare rău de calificare, dar mai rău îmi pare de nea Mircea.

Nu mă așteptam atât de repede, știam că suferă, că e bolnav, vârsta, dar atât de repede nu mă așteptam. Sunt dezamăgit, profund surprins. Îmi aduc aminte când vedea cu strănepotul aici la academie, stătea în poartă și strănepotul îi dădea la poartă. Îi spuneam: ‘Nea Mircea, totuși, aveți o vârstă, stați în poartă?’. El zicea: ‘Dar ce are Cipriane?’. Încerca să apere șuturile strănepotului. Un om care a iubit fotbalul mai mult decât orice și care, din păcate, ne părăsește, practic, de pe terenul de joc. Un om care și-a dedicate viața sportului, pierdem o valoare imensă, un om apreciat de turci, am văzut cum îl apreciază, îl stimează și îl respectă.

Mă uitam că Real Madrid a avut o reacție vizavi de acest necaz. Oamenii și în special străinii l-au apreciat enorm. Din păcate, în România, mai ales când a ajuns la echipa națională, stând de vorbă cu dânsul, ceea ce a trăit a fost greu de digerat și greu de suportat, cumva neașteptat să nu fie respectat. Din păcate, așa se întâmplă, nu ne respectăm valorile”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.