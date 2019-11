Dupa Becali, un alt patron din fotbal are sechestru pe avere! Lovitura uriasa primita de Adrian Mititelu

Un alt patron din fotbal s-a trezit cu sechestru pe avere.

Lui Adrian Mititelu i s-a pus sechestru pe avere din cauza dosarului "Maxitec". Procurorii DIICOT au trimis in judecata nu mai putin de 9 inculpati, printre acestia numarandu-se si Adrian Mititelu. Capetele de acuzare sunt: constituirea unui grup infractional, evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii, comise in perioada 2003-2006.

"Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatului Mititelu Adrian Marian pana la concurenta sumei de 21.609.279 de lei, la care se adauga accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitarii integrale a sumei datorate", se arata in hotararea instantei.

Judecatorii Curtii de Apel Craiova au pus sechestru pe averea celor noua, iar Fiscul are de recuperat aproximativ 5 milioane de euro. Problemele cu justitia pe care le are Mititelu o pot afecta serios si pe FCU Craiova, formatie aflata in liga a treia.