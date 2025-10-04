Seara magică în fața lui Bașakșehir a rămas mult în spate, echipa are o singură victorie în cele cinci meciuri care i-au urmat și atacă derby-ul cu FCSB în primul moment slab al unui sezon pe care l-a început la superlativ.

Înfrângerii de la Galați (0-1), prima pe plan intern, i-a succedat egalul cu Dinamo (2-2) și lecția de fotbal primită de la Rakow, joi seară, la debutul în faza principală din Conference League. Un Rădoi fără reacție și soluții se va deplasa, duminică, pe Arena Națională pentru un meci important cu FCSB în care nu trebuie să piardă pentru a ține principala rivală la titlu la o distanță considerabilă.

Mai jos, cele patru cauze clare ale declinului unei echipe care impresiona în primele etape, marca mult și juca un fotbal efervescent.

Europa își ia tributul

Primul obiectiv trasat de patronul Mihai Rotaru a fost întâia calificare în grupa principală din Conference League, luptă care a consumat Craiova fizic și mental. Victoria mare cu Sarajevo, calificarea dramatică din Slovacia și succesul de răsunet din dubla cu Bașakșehir au adus fericirea fanilor, au creat acea simbioză între publicul oltean și jucători și, în paralel, au stors un lot plin cu jucători cu nume, dar care nu au fost și nu sunt obișnuiți să ducă bătălii pe mai multe fronturi.

După victoria cu turcii (3-1 pe un "Oblemenco" în extaz), a apărut și reculul: un 1-1 la Botoșani cu gol primit în ultimele 20 de minute. Rădoi a părut că repară lucrurile la victoria cu Farul (2-0), dar totul a fost o iluzie de moment. A venit înfrângerea de la Galați (0-1), Dinamo a plecat cu un punct din Bănie (2-2) după eliminarea prostească a lui Bancu și Rakow i-a arătat Craiovei adevăratul nivel la care se află pe parcursul a 90 de minute în care juveții au rămas din nou în inferioritate numerică și nu au tras niciun șut pe poarta adversă. Pierderea de viteză e vizibilă, starea de spirit e și ea schimbată și energia consumată în Europa funcționează acum ca un bumerang.

"În anumite momente, ei au fost mult mai deciși, avem de lucrat la mentalitate. În unele momente ne-am arătat limitele. Mă așteptam la mai mult curaj. Dacă vrem mai mult, avem nevoie de mai mult curaj, mai multă personalitate"

Mirel Rădoi, după Rakow - Craiova 2-0

Atacanții mult lăudați nu mai produc



Apetitul ofensiv al oltenilor a dispărut şi el odată cu scăderile de formă înregistrate de Assad Al-Hamlawi (24 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani), cele două transferuri ale verii pentru care Mario Felgueiras și departamentul de scouting al oltenilor au primit felicitări la unison. Decisivi în preliminarii și cu goluri importante marcate în prima parte a sezonului în Superligă, ambii atacanți de careu traversează perioade slabe, cu un mare minus în dreptul lui Al-Hamlawi.

Vârful palestinian, autor al unui start de excepție în Bănie, nu a mai punctat din 8 august, când înscria în victoria cu 3-0 de pe teren propriu cu Spartak Trnava. De atunci, în aproape două luni, a mai oferit o singură pasă de gol, lui Nsimba, în succesul cu Farul.

Văzut drept un potențial candidat la titlul de golgheter al Superligii, Nsimba a pasat decisiv la golul lui Cicâldău de la Botoșani, a înscris cu Farul și a încetat să mai livreze cifre odată cu partida de la Galați.

Cu nouarii ieșiți din formă, doar Cicâldău a făcut pasul în față (gol cu FC Botoșani, pasă de gol cu Dinamo).

Oamenii din națională, în scădere

O altă cauză a rezultatelor slabe din ultima lună e strâns legată de scăderea arătată în joc de Nicușor Bancu și Valentin Screciu, cei doi jucători pe care Universitatea îi propune și la naționala României.

Bancu are pe conștiință cele două puncte pierdute în meciul cu Dinamo, când a reacționat agresiv la o provocare a lui Armstrong, și-a lăsat echipa în zece și a devenit indisponibil pentru partida cu FCSB. A făcut un meci slab și în Polonia, fiind depășit prea ușor de adversarul direct la faza la care Rakow a deschis scorul.

Și în cazul lui Screciu e evident randamentul din ce în ce mai slab. Ezitant cu Dinamo, a prins o seară de coșmar cu Rakow, meci în care arbitrul l-a iertat de un penalty în prima repriză și l-a eliminat la scorul de 1-0 pentru un fault imprudent. Fundașul a fost criticat de Marius Șumudică și nu a scăpat nici de reproșurile lui Rădoi: "Îmi pare rău pentru el, pentru că lucrurile astea îl vor costa un viitor transfer. În cel mai rău caz îi pui o mână în față, nu îl ții! Nu mai putem spune că e lipsă de experiență, e jucător de națională. E un jucător la care țin, e pe poziția pe care am jucat și eu, știe lucrurile astea, am vorbit cu el".

Baiaram nu mai e Baiaram

Lider al Craiovei la o vârstă fragedă (22 de ani) după plecarea lui Mitriță în China, Ștefan Baiaram a fost omul care a aprins scânteia în jocul cu Rădoi, a încântat cu Bașakșehir și a fost aproape de un transfer chiar la gruparea turcă. Însă ratarea mutării și o serie de evenimente nefericite l-au făcut să-și piardă influența în joc. Pe cale de consecință, moralul, încrederea și cifrele au dispărut.

În cel mai bun moment al carierei, Baiaram nu a primit debutul de la Mircea Lucescu în meciul cu Cipru, s-a întors de la lot cu o mică problemă fizică, iar finalul meciului cu Farul i-a adus un conflict chiar pe teren cu Mirel Rădoi. A rămas pe bancă 68 de minute în deplasarea de la Galați și, în ciuda unui assist superb la golul lui Teles cu Dinamo, nu e greu de observat că și el s-a depărtat considerabil de nivelul excelent din startul stagiunii.

Contra lui Rakow, a fost unicul care a încercat, cele două șuturi ale sale fiind singurele momente relativ periculoase. Nu a făcut suficient pentru a salva echipa și specialiștii au sesizat transformarea în rău: "Cu Baiaram se întâmplă ceva. Nu știu ce. De când a fost la echipa națională și nu e folosit de nea Mircea Lucescu. Nu mai e la fel. Probabil a avut un semiconflict cu Rădoi, parcă nu mai dă ce ne-a arătat la începutul campionatului. Nu știu care sunt cauzele, dar el e într-o cădere", a spus Marius Șumudică, pentru fanatik.ro, completat de Marian Aliuță: "Nu mai e același jucător. Poate și conflictul cu Mirel, dar nu trebuie să rămâi acolo. E nevoie la meciurile astea. Baiaram nu trebuie să ne demonstreze cu FCSB, Baiaram trebuia să demonstreze ieri (n. red - în meciul cu Rakow). Când vrei să te transferi, pentru mine, barometrul îl dau cupele europene și echipa națională".

