Universitatea Craiova are un lot de 30 de jucători în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), din perioada 2-12 ianuarie, a anunţat liderul Superligii pe pagina sa de Facebook.

Delegaţia Ştiinţei a plecat vineri de pe Aeroportul Internaţional Craiova şi va fi cazată la Hotelul Regnum Carya.

Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 ianuarie cu Konyaspor (locul 13 în prima ligă turcă) şi pe 10 ianuarie cu VfB Stuttgart II (locul 10 în liga a treia germană), potrivit Agerpres.

Lotul Universităţii

*Portari: Pavlo Isenko, Laurenţiu Popescu, Silviu Lung jr, Alexandru Glodean;

*Fundaşi: Florin Gaşpăr, Oleksandr Romanciuk, Vasile Mogoş, Adrian Rus, Nicuşor Bancu, Carlos Mora, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Darius Fălcuşan, Florin Ştefan;

*Mijlocaşi: Anzor Mekvabişvili, Mihnea Rădulescu, Tudor Băluţă, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, Alexandru Creţu, Lyes Houri, Luca Băsceanu, David Matei, Denys Muntean, Sebastian Şerban;

*Atacanţi: Assad Al-Hamlawi, Ştefan Baiaram, Monday Etim, Steven Nsimba.

Echipa antrenată de portughezul Filipe Sousa va juca primul său meci oficial din 2026 pe 19 ianuarie, în deplasare, cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 22-a a Superligii.

