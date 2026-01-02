Eliminată din cupele europene după un nebun 2-3 cu AEK la Atena în ultima etapă din grupa unică UEFA Conference League, Universitatea Craiova a șters gustul amar cu o victorie în fața lui Csikszereda, care a propulsat-o în fruntea clasamentului.



După 21 de etape, formația dirijată de Filipe Coelho a bifat 11 victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri și se situează pe primul loc cu 40 de puncte. Oltenii sunt la o lungime în fața lui Rapid (locul 2) și la două de FC Botoșani (locul 3) și Dinamo (locul 4).



Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an



Universitatea Craiova a decis să plece cu o zi mai devreme în cantonamentul din Antalya decât restul rivalelor. Oltenii au decolat de vineri, de la prânz, spre Turcia, unde vor sta până pe 12 ianuarie.



”Gata vacanța! Universitatea Craiova se reunește astăzi și va decola din Bănie cu destinația Antalya. Leii se vor pregăti în Turcia până pe data de 12 ianuarie”, a scris Universitatea Craiova pe rețelele social media.