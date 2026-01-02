FOTO Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an

Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an
Oltenii au încheiat anul pe primul loc în clasamentul Superligii României.

Universitatea CraiovaSuperligaAntalya
Eliminată din cupele europene după un nebun 2-3 cu AEK la Atena în ultima etapă din grupa unică UEFA Conference League, Universitatea Craiova a șters gustul amar cu o victorie în fața lui Csikszereda, care a propulsat-o în fruntea clasamentului.

După 21 de etape, formația dirijată de Filipe Coelho a bifat 11 victorii, șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri și se situează pe primul loc cu 40 de puncte. Oltenii sunt la o lungime în fața lui Rapid (locul 2) și la două de FC Botoșani (locul 3) și Dinamo (locul 4).

Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an

Universitatea Craiova a decis să plece cu o zi mai devreme în cantonamentul din Antalya decât restul rivalelor. Oltenii au decolat de vineri, de la prânz, spre Turcia, unde vor sta până pe 12 ianuarie.

”Gata vacanța! Universitatea Craiova se reunește astăzi și va decola din Bănie cu destinația Antalya. Leii se vor pregăti în Turcia până pe data de 12 ianuarie”, a scris Universitatea Craiova pe rețelele social media.

Foto: Facebook Universitatea Craiova

Ioan Andone a numit principala candidată la titlu: ”E clar favorită dacă nu se întâmplă asta”

Ioan Andone, fost mare internațional român, o vede pe Craiova drept pretendenta principală la câștigarea titlului la finalul actualei stagiuni din Superliga României.

  • Andone susține însă că oltenii se pot impune doar dacă nu vor exista eventuale ”rupturi” în interior

”Eu cred că dacă lucrurile sunt în regulă și nu intră dihonia, atunci Universitatea Craiova poate să fie favorita numărul 1 la câștigarea campionatului”, a spus Ioan Andone într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

