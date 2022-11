Cosmin Matei a vorbit pentru prima oară despre înjurăturile primite de la fanii lui Dinamo

Introdus în minutul 77 al meciului din Cupă, Cosmin Matei a fost fluierat și înjurat de fanii lui Dinamo prezenți pe stadionul ”Arcul de Triumf”. Ironic, mijlocașul s-a întors către galerie și a început să aplaude.

La patru zile distanță de la acel moment, Matei a vorbit despre acel moment și a povestit că a vrut să plece de la Dinamo în pauza de iarnă din sezonul precedent, dar Flavius Stoican s-a opus.

Cosmin Matei: ”Asta a fost singura chestie care m-a durut”

”Este dificil pentru că știu cât de mult am tras, cât de mult am muncit, cât de multe am sacrificat în acea perioadă să reușim. Cumva îi înțeleg, e frustrant, suporterii au rămas cu această durere în suflet. Ei consideră că noi am plecat, ne-am văzut de drum. Realitatea nu este așa.

Îmi pare rău, este greu, am fost foarte atașat de echipă, de suporteri. Am jucat șase ani de zile în total acolo. Ăsta este fotbalul. Ce pot să fac? N-am ce să fac! Istoria este scrisă, fac parte din istoria neagră a clubului, trebuie să accept și să merg mai departe.

Sincer, am mai fost înjurat și când eram la Dinamo pentru evoluții mai puțin bune. Dar faptul că toată galeria, PCH-ul, a scandat împotriva mea, a fost singura chestie care m-a durut.

A fost decizia mea când m-am dus la Dinamo în vară, în iarnă am avut o ofertă să plec, Flavius (n.r. - Stoican) nu m-a lăsat să plec. Clubul a zis să rămân, am rămas și s-a ajuns unde s-a ajuns. E greu, după aceea, să te înjure toată lumea că ai rămas să ajuți”, a spus Cosmin Matei.

Cosmin Matei (31 de ani) a jucat la Dinamo în intervalele 2012-2016 și 2021-2022. În sezonul trecut, mijlocașul a evoluat în 24 de meciuri pentru bucureșteni, a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

La finalul sezonului, Dinamo a retrogradat în Liga 2, iar Cosmin Matei a semnat cu Sepsi.