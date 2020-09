Coeficientul o ia la vale! FCSB si CFR sunt OBLIGATE sa se califice! Pe ce loc se afla Romania in acest moment

Romania a avut 4 echipe la startul acestui sezon de cupe europene: CFR Cluj, Craiova, FCSB, Botosani.

In acest sezon european, echipe romanesti au strans laolalta 7,5 puncte, astfel coeficientul tarii este de 1,875. Inainte de disputarea turul III preliminar Europa League, Romania se afla pe pozitia 19, iar in spatele nostru sunt tari care probabil ne vor depasi, ca Ungaria sau Polonia.

FCSB si CFR Cluj au obtinut cate 2,5 puncte pana acum, victoriile aducand un punctaj de 1,5 pentru fiecare. Daca FCSB ar reusi cu toate problemele pe care le are sa o scoata pe Liberec, iar CFR sa ii elimine pe suedezii de la Djurgardens, coeficientul UEFA al tarii ar ajunge la 2,625. Trebuie tinut cont de faptul ca punctele se impart la patru echipe participante.

In clasamentul coeficientilor UEFA pentru ultimele cinci sezoane, suntem pe pozitia 25, cu 16.325 puncte cumulate. Ierarhia va fi folosita pentru stabilirea numarului de echipe participante in cupele europene pentru sezonul 2022/2023.

In sezonul urmator Romania va trimite o echipa in preliminariile Ligii Campionilor si trei in Conference League. Conference League este o competitie nou-infiintata de UEFA. Romania nu va mai avea echipa in Europa League din sezonul urmator.