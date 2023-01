CFR Cluj este aproape să-l vândă pe Claudiu Petrila (22 ani) în străinătate. Sergiu Bodea, impresarul jucătorului, a anunțat că o echipă din Germania și una din Olanda sunt interesate de fotbalistul campioanei României.

„În momentul de față, sunt două oferte scrise pe adresa clubului. Sunt echipe care se bat la retrogradare în momentul de față”, a spus impresarul Sergiu Bodea pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.

Potrivit mai multor surse, Claudiu Petrila poate pleaca de la CFR Cluj în schimbul a aproximativ 4 milioane de euro. Lucru care l-a făcut pe Ciprian Marica (37 ani) să constate cu stupoare că jucătorii români valoroși sunt tot mai rari.

Fostul internațional român a mărturisit că are un grup de WhatsApp cu foștii săi colegi, unde se regăsesc Klaas-Jan Huntelaar (39 ani), Raul Gonzalez (45 ani) și Kevin Kuranyi (40 ani). Acesta a fost creat cu scopul de a face schimb de experiențe și de a-și propune fotbaliști. Numai că, Ciprian Marica nu poate concura cu sumele cerute și oferite de Germania, Olanda sau Croația.

„Cota jucătorilor români nu mai e cea de odionioară. Puține mai sunt echipele care mai vând cu bani frumoși de afară. În speță, FCSB e principala echipă care vinde și își permite să țină prețul jucătorilor. CFR-ul are buget, în rest ne vindem cam iefin pielea, comparând cu ce e afară.

Eu, spre exemplu, am un grup cu toți foștii jucători: Huntelaar, Raul, Kuranyi. Eu am creat grupul ăsta, toți suntem foști jucători, fiecare are relații prin țările lor, în primul rând, și nu numai. Chit că vii în vacanță, ne mai ajutăm, păstrăm legătura, poate se leagă ceva. Ăștia mai schimbă între ei jucători, își mai dau unii altora, discută bugete. Din păcate, în România avem cele mai mici bugete, cele mai mici salarii, nu pot intra în discuții cu niciun jucător.

Pot să le propun eu jucători români, dar parcă îmi e și rușine. Ei propun 20 de milioane de euro, 30 de milioane, să propun eu 2-3 milioane de euro. Zic și eu 7-8-10 milioane de euro. Și ca nivel salarial: 'Băi, Cipri, am un jucător pentru România. Cât poți să plătești salariu?'. Băi, zi-mi tu cam cu stă treaba ca să evit răspunsul întrebării.

Suntem departe de ce e afară. Din păcate, chiar și vecinii noștri: Ungaria, Croația, unde vorbesc cu Pletikosa, cu Srna. Nu ne putem apropia și suntem foarte departe. Noi suntem în bula noastră aici: 'Băi, uite, 4 miliaone de euro!' Departe, suntem departe”, a declarat Ciprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

