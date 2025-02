Ca și cum problemele fotbalistice cu care se confruntă CFR Cluj nu erau suficient de mari, între timp, la ele s-a adăugat și alta, una fără legătură cu partea tehnico-tactică. Vorbim despre conflictul deschis care există între președintele Cristi Balaj și antrenorul Dan Petrescu.

Zilele trecute, fostul arbitru internațional a recunoscut, răspicat, că nu mai are niciun dialog cu „principalul“ de pe bancă!

„Nu, nu vorbim. Am fost ocupați. Fiecare am avut ceva de făcut. Unii să aducă jucători, alții să pregătească un meci. Fiecare are personalitatea lui. Aceste momente, pe care de fiecare dată le-am depășit, ne-au ajutat să progresăm. Relaţii instituţionale există (n.r. – cu Dan Petrescu). Să nu vă imaginaţi… Dar nu ies cu el la masă“, a spus Balaj pentru Fanatik.

Chiar dacă președintele ardelenilor a încercat să minimalizeze efectele conflictului pe care îl are cu Dan Petrescu, e clar că CFR stă pe un butoi cu pulbere. Dovadă și ultima apariție a lui „Super Dan“ în fața jurnaliștilor.

A lăsat de înțeles că cineva îl „lucrează“

Tehnicianul CFR-ului a avut o conferință furtunoasă, înaintea meciului cu UTA de astăzi, în care a lăsat de înțeles că cineva din cadrul clubului îl „lucrează“. Deși Petrescu n-a pomenit niciun nume, e imposibil să nu faci legătura cu conflictul pe care îl are cu Cristi Balaj.

Pornind de aici, „Super Dan“ crede că zvonul apărut în mass-media, cum că Daniel Pancu urmează să-l înlocuiască pe banca CFR-ului, a fost aruncat în presă cu „dedicație“ pentru el.

„Fiecare zice ce vrea. La CFR, nu e bine să se stea liniştit o săptămână, tot timpul trebuie să apară ceva. Trebuie să vedem de la cine a apărut. Ştirea trebuie să o dea cineva. Pe surse, zic şi eu: Dan Petrescu, la Real Madrid! Sursele zic ce vor... Sunt obişnuit cu toate, le ştiu pe toate. Bagajul e făcut mereu la mine, de 8 ani. Pac, îl iau şi plec. Mă întorc când trebuie să mă întorc“, a tunat tehnicianul clujenilor.