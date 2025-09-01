Daniel Bîrligea s-a accidentat în meciul cu CFR Cluj și va rata mecurile echipei naționale.

Mihai Stoica: ”Bîrligea va pleca mâine la Belgrad!”

În urma investigațiilor, s-a constatat faptul că Bîrligea s-a ales cu o ruptură medical și va avea nevoie de timp de recuperare.

Pentru a reveni mai curând pe teren, Mihai Stoica a dezvăluit că atacantul va merge marți la Marijana Kovacevic, unde va rămâne până sâmbătă.

”Bîrligea a avut cu totul și cu totul altă accidentare. Dubla cu Aberdeen era atât de importantă pentru noi… Bîrligea era singurul jucător care nu avea înlocuitor. O să spuneți că e Alibec, dar el nu și-a recăpătat forma sportivă.

Nu puteam să riscăm să jucăm ambele meciuri cu Aberdeen fără Birligea. Era obosit. Când Bîrligea juca la CFR, nu prindea mai mult de 65 de minute. Vom mai avea variante.

În Europa, Thiam nu era în lot. Putea să joace și Miculescu vârf. Este o leziune musculară care nu este lângă tendon. Va pleca mâine la Belgrad și sâmbătă va fi înapoi. Ratează echipa națională”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

