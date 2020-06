"Familia Reghecampf are niste avocati foarte buni, cred ca sunt pregatiti de orice!" Secretarul general al LPF a comentat investitia Anamariei Prodan la Hermannstadt

Secretarul General LPF, Justin Stefan, a vorbit despre intentia Anamariei Prodan de a candida la sefia Ligii Profesioniste de Fotbal si despre faptul ca familia Reghecampf a ales sa investeasca la Hermannstadt.

"Atunci cand vor fi alegeri, peste 2 ani, este liber sa candideze oricine. O competitie este foarte buna, nu trebuie sa ingradim pe nimeni sa faca lucrul asta. Din perspectiva clubului Hermannstadt am vazut anumite discutii in spatiul public. Eu cred ca familia Reghecampf are niste avocati foarte buni. Eu cred ca si-au luat toate masurile pntru a se proteja, pentru a nu fi nicio discutie. In privinta finantarii unui club nu pot decat sa ma bucur pentru aceasta situatie. Ar trebui sa fie mai multi oameni care sa faca asta. Ma bucur ca mai exista aceasta dorinta din partea lor", a declarat Justin Stefan pentru PRO X.

Secretarul General LPF a fost intrebat si daca nu se teme ca integritatea competitie ar putea fi afectata din cauza prezentei Anamariei Prodan la echipa din Sibiu din cauza posturei ei de agent de jucatori.

"Sunt sigur ca si-a luat toate masurile pentru a nu exista astfel de discutii. In acelasi timp raman un aparator al integritatii competitiei si daca vor exista semne de intrebare, va garantez ca nu voi evita sa actionez, atat regulamentar cat si sa aduc la cunostinta publicului", a declarat Secretarul General LPF.