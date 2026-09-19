Cătălin Cîrjan, elogii pentru Gică Hagi după convocarea la echipa națională: „Ceva incredibil”

Cătălin Cîrjan, elogii pentru Gică Hagi după convocarea la echipa națională: „Ceva incredibil” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi a anunțat convocările de la echipa națională.

TAGS:
Catalin CirjanGica HagiEchipa Nationala
Din articol

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Cătălin Cîrjan, elogii pentru Gică Hagi după convocare

Dinamo este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din SuperLiga. În ciuda acestui aspect, Gică Hagi a convocat doar doi jucători: Cătălin Cîrjan și Raul Opruț. De menționat este că formația din Ștefan cel Mare are în componență, în mare parte, fotbaliști străini.

Revenind la convocări, Cătălin Cîrjan a mărturisit că este o adevărată plăcere să lucreze cu Gică Hagi. Mijlocașul lui Dinamo a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului, despre care a spus că a fost „cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România”.

„Sunt foarte fericit că am fost convocat la echipa națională, e un lucru extraordinar pentru mine. Și eu și familia mea suntem incredibili de fericiți de când am aflat vestea. A fost ceva incredibil să lucrez cu domnul Hagi, ce mai mare fotbalist pe care l-a avut România și am multe de învățat de la Mister.

Sunt foarte bucuros și pentru Opruț, data trecută nu am fost împreună la națională. Așteptăm la viitoarele acțiuni și mai mulți jucători de la Dinamo. Lucrurile merg bine la noi în acest început de campionat și merităm să fim acolo”, a declarat Cătălin Cîrjan, înainte de Dinamo - Farul.

  • 3 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan
  • 2 selecții a adunat mijlocașul la echipa națională
  • Cirjan oprut dinamo imago1076496465h
×
Cirjan
Cătălin Cîrjan e căpitanul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează”
Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Fotbalistul lui FCSB, doar un ”pariu” pentru Gică Hagi: ”Nu face parte din categoria certitudinilor!”
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare
ULTIMELE STIRI
Brighton - Arsenal 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1. „Pescărușii” deschid scorul
Brighton - Arsenal 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1. „Pescărușii” deschid scorul
CFR Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro. Fluier de start în Gruia
CFR Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro. Fluier de start în Gruia
Vladislav Blănuță, primul gol la noua sa echipă!
Vladislav Blănuță, primul gol la noua sa echipă!
Nana Falemi vede o surpriză în lupta la titlu în Superliga: „Vezi că nouarul lor e șmecher!”
Nana Falemi vede o surpriză în lupta la titlu în Superliga: „Vezi că nouarul lor e șmecher!”
De la promovarea cu Rapid în SuperLiga, la Liga a 3-a! Miță Iosif, prezentat la noua sa echipă: „Pasiune, muncă și atitudine”
De la promovarea cu Rapid în SuperLiga, la Liga a 3-a! Miță Iosif, prezentat la noua sa echipă: „Pasiune, muncă și atitudine”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Lovitură! A refuzat convocare la naționala României, iar acum a primit vestea

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"

Cristi Borcea așteptă un jucător "nou" la Dinamo și vede titlul: "E pariul meu! Nicio apărare din România nu va face față"

La două luni după ce a câștigat CM 2026 cu Spania, selecționerul Luis de la Fuente a numit câștigătorul Balonului de Aur

La două luni după ce a câștigat CM 2026 cu Spania, selecționerul Luis de la Fuente a numit câștigătorul Balonului de Aur

Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională

Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională



Recomandarile redactiei
Brighton - Arsenal 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1. „Pescărușii” deschid scorul
Brighton - Arsenal 1-0, ACUM pe VOYO SPORT 1. „Pescărușii” deschid scorul
Vladislav Blănuță, primul gol la noua sa echipă!
Vladislav Blănuță, primul gol la noua sa echipă!
Nana Falemi vede o surpriză în lupta la titlu în Superliga: „Vezi că nouarul lor e șmecher!”
Nana Falemi vede o surpriză în lupta la titlu în Superliga: „Vezi că nouarul lor e șmecher!”
De la promovarea cu Rapid în SuperLiga, la Liga a 3-a! Miță Iosif, prezentat la noua sa echipă: „Pasiune, muncă și atitudine”
De la promovarea cu Rapid în SuperLiga, la Liga a 3-a! Miță Iosif, prezentat la noua sa echipă: „Pasiune, muncă și atitudine”
CFR Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro. Fluier de start în Gruia
CFR Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro. Fluier de start în Gruia
Alte subiecte de interes
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
La război, în câmpul 'dușmanului'. Cum a fost primit Cătălin Cîrjan de rapidiști
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!