Cătălin Cîrjan, elogii pentru Gică Hagi după convocarea la echipa națională: „Ceva incredibil”

România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Cătălin Cîrjan, elogii pentru Gică Hagi după convocare

Dinamo este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din SuperLiga. În ciuda acestui aspect, Gică Hagi a convocat doar doi jucători: Cătălin Cîrjan și Raul Opruț. De menționat este că formația din Ștefan cel Mare are în componență, în mare parte, fotbaliști străini.

Revenind la convocări, Cătălin Cîrjan a mărturisit că este o adevărată plăcere să lucreze cu Gică Hagi. Mijlocașul lui Dinamo a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului, despre care a spus că a fost „cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România”.

„Sunt foarte fericit că am fost convocat la echipa națională, e un lucru extraordinar pentru mine. Și eu și familia mea suntem incredibili de fericiți de când am aflat vestea. A fost ceva incredibil să lucrez cu domnul Hagi, ce mai mare fotbalist pe care l-a avut România și am multe de învățat de la Mister.

Sunt foarte bucuros și pentru Opruț, data trecută nu am fost împreună la națională. Așteptăm la viitoarele acțiuni și mai mulți jucători de la Dinamo. Lucrurile merg bine la noi în acest început de campionat și merităm să fim acolo”, a declarat Cătălin Cîrjan, înainte de Dinamo - Farul.