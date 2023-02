Ca la Dinamo, la nimeni: „Sunt singurul jucător care a semnat rezilierea contractului cu mâna ruptă!”

În ciuda problemelor financiare, Dinamo se luptă pentru accederea în play-off-ul eșalonului secund. Elevii lui Ovidiu Burcă (42 ani) ocupă locul 8 după 16 etape, cu 24 de puncte, și se află la 2 puncte pe poziția a șasea, pe care se află în prezent Gloria Buzău.

Paul Batin, pus pe liber de Dinamo, chiar după ce și-a rupt mâna

Din spusele lui Paul Batin (35 ani), situația la clubul din Ștefan cel Mare nu era roz nici în urmă cu 7 ani. Atacantul a mărturisit că a fost pus pe liber de Dinamo, chiar după ce și-a rupt mâna. Nefericitul eveniment s-a întâmplat la un meci cu FCSB, iar accidentarea a recidivat la antrenament. Numai că fix în ziua în care trebuia să efectueze intervenția chirurgicală, „câinii” i-au propus să semneze rezilierea contractului.

„Am avut mâna ruptă după o ciocnire cu Rotariu, colegul meu de echipă, în timpul meciului contra Stelei. La un corner, pe o minge respinsă, am încercat să recuperez și ne-am ciocnit, mi-am prins mâna și am făcut fisură. La final, i-am zis medicului Bătineanu: 'Dochi, am mâna ruptă'. 'N-are cum!', mi-a răspuns el. Când am făcut radiografia, mare fisură! Mi-a pus-o în ghips.

Am făcut o alunecare la antrenamente, am pus mâna jos și mi-a recidivat, a trebuit să mă operez.

Nimeni nu știe asta. Sunt singurul jucător care și-a semnat rezilierea cu mâna ruptă. Mi-am ținut mâna cu celălalt braț și am semnat rezilierea cu Dinamo”, a declarat Paul Batin pentru gsp.

Atacantul legitimat ultima dată la Metalul Buzau a bifat 4 meciuri pentru Dinamo, fără a marca vreun gol sau a oferi o pasă decisivă.