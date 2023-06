Un fost jucător al lui Dinamo a dezvăluit că și-a mituit antrenorul pentru a-l include în primul „11”

Paul Batin (35 de ani), fotbalist cu 190 de meciuri în Superliga, a dezvăluit că pe parcursul carierei sale s-a văzut obligat la un moment dat, să dea ștapă arbitrului pentru a prinde primul „11”.

„Nume n-o să dau niciodată! Am pățit-o pe propria piele. Au fost și situații în care-i dădeam direct banii antrenorului. Dar n-o să pronunț numele. Nu vreau să spun nici sume. El mi-a spus: «Îmi dai atâta», iar eu am spus «OK!». Asta a fost toată discuția. 10 luni de zile i-am dat, atât a durat chestia asta.

„Eu cred că mai sunt astfel de jucători și în ziua de astăzi!”

E un antrenor cu care n-am mai vorbit deloc de doi de zile. Când n-am mai fost bun și n-am mai putut să contribui, s-a terminat. Cât timp se întâmpla asta (n.r. - cât timp își plătea antrenorul pentru a-l titulariza), eram copilul lui. Eu cred că mai sunt astfel de jucători și în ziua de astăzi”, a spus Paul Batin, potrivit GSP.

Trecut în cariera sa pe la cluburi precum UTA, CFR Cluj, Gaz Metan, Dinamo, FC Botoșani, Concordia Chiajna, Chindia sau Doxa Katokopias, Paul Batin i-a avut antrenori, printre alții, pe Petre Grigoraș, Ion Moldovan, Vasile Miriuță, Ionuț Badea, Dorinel Munteanu, Mircea Rednic sau Leo Grozavu.