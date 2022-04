Mai multe voci importante din fotbalul românesc au avut reacții dure după realegerea lui Burleanu, care nu a avut contrancandidat și a fost votat în unanimitate, președintele FRF fiind comparat cu Vladimir Putin sau Nicolae Ceaușescu.

Burleanu le răspunde contestatarilor

Răzvan Burleanu le-a răspuns contestatarilor, spunând că și-ar fi dorit un contrandidat la alegeri pentru a avea anumite dezbateri. În același timp, șeful Federației spune că încearcă să ignore criticile nefondate.

"Nu am urmărit aceste declarații, dar încerc să-mi imaginez la ce faceți referire. Am spus de nenumărare ori că mi-aș fi dorit să am un contracandidat ca să putem avea o dezbatere pe idei, pe viziune de dezvoltare a fotbalului. Și noi avem nevoie de propuneri în ceea ce privește îmbunătățirea proiectelor pe care le avem. Din păcate, nu am avut această oportunitate, astfel că această dezbatere de idei am avut-o tot cu membrii afiliați. Partea bună e că ne-a determinat ca în această perioadă să ne concentrăm atenția exclusiv pe administrație și nu pe câștigarea alegerilor. Cât despre diferitele reacții, multe dintre ele le-aș putea cataloga ca fiind un adevărat nonsens, n-aș putea să intru mai mult în a acorda anumite opinii, mai ales că am văzut că toți membrii afiliați nu au votat numai echipa noastră, ci toată strategia adoptată anul trecut.

Mi-aș fi dorit un contracandidat, am fi fost pregătiți pentru orice candidat, indiferent dacă ar fi fost susținut politic, așa cum a fost acum patru ani în ceea ce îl privește pe contrandidatul nostru principal de la vremea respectivă.

Dumneavoastră, când vă uitați la mine, aveți impresia că mă pot asemănăna cu unul dintre cei menționați de dumneavoastră (n.r - Vladimir Putin și Nicolae Ceaușescu)? I-ați întrebat de ce au votat (n.r - pe cei care l-au criticat)? Și atunci? Ce pot eu să vă spun? Mi-am propus în următorii 4 ani este să trec mult mai ușor peste criticile nefondate și eu, alături de colegii mei, să fim mai buni de la o zi la altă. Asta e ce ne-am propus", a spus Răzvan Burleanu, la o conferință de presă.

Florin Prunea: "Răzvan Burleanu este un Nicolae Ceaușescu în miniatură"

Florin Prunea, fost internațional român, un vechi contestatar al lui Răzvan Burleanu, l-a numit recent pe președintele FRF "un Ceaușescu în miniatură"

"Vorbim de un Nicolae Ceaușescu în miniatură care conduce Fotbalul românesc prin cadouri și pomeni. Nu există ceva în lume cum este la noi. Fotbalul românesc este în colaps. Indiferent cine va veni ne va lua foarte mult să ne întoarcem de unde ne-a lăsat Burleanu, cam asta este situația.

Singurii care vor putea schimba ceva sunt suporterii echipei naționale. La un meci al echipei naționale, când se adună lumea, nu aș vrea să fiu în locul lui Burleanu. Să nu uităm că el are câteva orașe unde nu are voie să intre, mă refer la Craiova. El nu are niciun drept să spună despre o echipă că nu are drept de promovare, ține de TAS, de alt lucru.

Nu știu cum îi va fi la următorul meci pe Ghencea, suporterii sunt singurii care pot schimba ceva. În momentul în care 80% zic că ai distrus fotbalul românesc și nu ai făcut absolut nimic, nicio investiție, toată lumea te vrea plecat. Puterea asta de care se agață o să-l distrugă pe băiatul ăsta. E obsedat de propriul său interes. Ține cu dinții de o fucție la care nu se pricepe. Normal că suporterii și lumea încep pe bună dreptate să-i ceară demisia", declara Florin Prunea, la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena, pe 9 aprilie.