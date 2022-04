Răzvan Burleanu (37 ani) nu are candidat pentru al treilea mandat la șefia Federației Române de Fotbal. Forul FRF i-a respins candidatura lui Sorin Răducanu și Gabriel Barbu Șeitan, pe motiv că nu îndeplinesc cerințele admise.

Astfel, Burleanu a rămas singur în cursa electorală, iar acest lucru este blamat de Florin Prunea (53 ani), care susține că actualul președinte al FRF a distrus fotbalul românesc și că urmașul său va avea multe de reparat.

De asemenea, fostul internațional român susține că doar suporterii, cu manifestul lor, îl pot detrona pe Burleanu de la conducerea Federației Române de Fotbal.

Prunea: „Puterea de care se agață o să-l distrugă!”

„Vorbim de un Nicolae Ceaușescu în miniatură care conduce Fotbalul românesc prin cadouri și pomeni. Nu există ceva în lume cum este la noi. Fotbalul românesc este în colaps. Indiferent cine va veni ne va lua foarte mult să ne întoarcem de unde ne-a lăsat Burleanu, cam asta este situația.

Singurii care vor putea schimba ceva sunt suporterii echipei naționale. La un meci al echipei naționale, când se adună lumea, nu aș vrea să fiu în locul lui Burleanu. Să nu uităm că el are câteva orașe unde nu are voie să intre, mă refer la Craiova. El nu are niciun drept să spună despre o echipă că nu are drept de promovare, ține de TAS, de alt lucru.

Nu știu cum îi va fi la următorul meci pe Ghencea, suporterii sunt singurii care pot schimba ceva. În momentul în care 80% zic că ai distrus fotbalul românesc și nu ai făcut absolut nimic, nicio investiție, toată lumea te vrea plecat. Puterea asta de care se agață o să-l distrugă pe băiatul ăsta. E obsedat de propriul său interes. Ține cu dinții de o fucție la care nu se pricepe. Normal că suporterii și lumea încep pe bună dreptate să-i ceară demisia”, a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.