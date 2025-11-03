Au trecut peste zece ani de la singurele performanțe fotbalistice ale lui Constantin Budescu (36 de ani). Vorbim despre câștigarea cupei (2013-2014), cucerirea titlului (2015-2016) și triumful din Supercupa României (2014-2015), toate cu Astra Giurgiu.

Aceste rezultate n-au fost suficiente pentru a prelungi existența formației giurgiuvene, care a „murit“ în 2024. În schimb, de pe urma lor „trăiește“, în continuare, fotbalistul Constantin Budescu. Adică, un sportiv de performanță care, în ultimii ani, s-a remarcat mai mult datorită „tricoului cu burtă“.

Cum însă totul are o limită, s-a cam terminat și „era Budescu“, în fotbalul nostru intern. În sezonul trecut, Costică a fost dat afară de la Gloria Buzău de Ilie Stan. Acum, s-a dus și locul „călduț“ pe care și-l găsise în „B“, la Tunari.

