Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Constantin Budescu (36 de ani) e liber de contract, după ce a reușit să păcălească fotbalul și la debutul acestui sezon.

Constantin BudescuCS Tunari
Au trecut peste zece ani de la singurele performanțe fotbalistice ale lui Constantin Budescu (36 de ani). Vorbim despre câștigarea cupei (2013-2014), cucerirea titlului (2015-2016) și triumful din Supercupa României (2014-2015), toate cu Astra Giurgiu.

Aceste rezultate n-au fost suficiente pentru a prelungi existența formației giurgiuvene, care a „murit“ în 2024. În schimb, de pe urma lor „trăiește“, în continuare, fotbalistul Constantin Budescu. Adică, un sportiv de performanță care, în ultimii ani, s-a remarcat mai mult datorită „tricoului cu burtă“. 

Cum însă totul are o limită, s-a cam terminat și „era Budescu“, în fotbalul nostru intern. În sezonul trecut, Costică a fost dat afară de la Gloria Buzău de Ilie Stan. Acum, s-a dus și locul „călduț“ pe care și-l găsise în „B“, la Tunari.

CS Tunari dispare de pe harta fotbalului românesc

Potrivit Orange Sport, divizionara secundă, cu gânduri mari la debutul stagiunii, va trage obloanele. Din cauza problemelor financiare, CS Tunari ocupă locul 21 din 22 în liga secundă, având doar 7 puncte după 12 runde!

Primind confirmarea finalului, care se apropie, Budescu și-a reziliat contractul, încă de săptămâna trecută, potrivit Digi Sport. În perioada petrecută la CS Tunari, fostul internațional a adunat 7 meciuri și 1 gol. În campania precedentă, în care a fost plătit din bani publici la Gloria Buzău, Budescu a adunat 24 de meciuri, 5 goluri și 1 pasă de gol.

