Fostul jucător de la Astra Giurgiu și FCSB va evolua la divizionara secundă CS Tunari. Acordul dintre cele două părți a fost făcut public în urmă cu ceva vreme.



Rămâne de văzut când va putea evolua mijlocașul pentru noua sa echipă, având în vedere că ultimul său meci oficial a fost în finalul lunii februarie.



În ultimii doi ani, Budescu a mai evoluat în România pentru Petrolul Ploiești și Farul Constanța.



Constantin Budescu, oficial la CS Tunari



"Magician la Arsenal! Budescu a semnat cu Tunari! Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. "Budi" a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului. Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri.



În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu. Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate. Bun venit în familia noastră!", a transmis CS Tunari.

