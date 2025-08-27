OFICIAL Constantin Budescu a fost prezentat la noua sa echipă: ”Bun venit în familia noastră”

Constantin Budescu (36 de ani) și-a găsit echipă, după ce a evoluat în ultimul sezon la Gloria Buzău.

Fostul jucător de la Astra Giurgiu și FCSB va evolua la divizionara secundă CS Tunari. Acordul dintre cele două părți a fost făcut public în urmă cu ceva vreme.

Rămâne de văzut când va putea evolua mijlocașul pentru noua sa echipă, având în vedere că ultimul său meci oficial a fost în finalul lunii februarie.

În ultimii doi ani, Budescu a mai evoluat în România pentru Petrolul Ploiești și Farul Constanța.

Constantin Budescu, oficial la CS Tunari

"Magician la Arsenal! Budescu a semnat cu Tunari! Zi importanta pentru fotbalul din Tunari! Constantin Budescu este noul nostru fotbalist. "Budi" a semnat cu Arsenal si devine cel mai titrat jucator din istoria clubului. Budescu are 300 de jocuri în Liga 1 și 100 de goluri, iar pentru echipa națională a jucat de 15 ori si a înscris 5 goluri.

În fotbalul românesc, Budi a câștigat titlul de campion, Cupa României si Supercupa, toate cu Astra Giurgiu. Budescu mai are și 21 de jocuri în Europa League si 5 goluri marcate. Noul nostru jucător va evolua cu numărul 50 pe spate. Bun venit în familia noastră!", a transmis CS Tunari.

Descoperit de fostul maseur al Petrolului, Răduță Gheoca, pe când avea doar 12 ani, Budescu a ajuns la juniorii Petrolului, club pentru care a debutat în Liga a 2-a în 2007.

Cariera lui Budescu a consemnat experiențe între echipe din România și echipe din străinătate. A jucat pentru Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, iar în afară a fost legitimat la cluburi din Arabia Saudită și China.

Ultima dată, el a jucat la Gloria Buzău, echipă retrogradată în divizia secundă la sfârșitul stagiunii precedente. Cele mai bune statistici din carieră le-a avut la Astra Giurgiu: 86 de goluri în 235 de meciuri, potrivit Transfermarkt.

