Becali i-a salvat viata, iar acum a ajuns mana lui dreapta! Povestea fotbalistului care ajunsese in faliment! Dezvaluirile lui Lutu 

Ionut Lutu a fost una dintre sperantele fotbalului din Romania, insa nu a ajuns niciodata la nivelul asteptat.

Lutu a debutat in Liga 1 pentru FC National, ca mai apoi sa fie transferat de Universitatea Craiova, unde in doua sezoane a marcat 23 de goluri. In preliminariile Campionatului European U-21 din 1998, fotbalistul a fost golgeterul grupei de calificare. A urmat si cel mai mare transfer din cariera lui la Galatasary, unde nu a reusit sa se impuna cu toate ca la echipa mai evoluau si alti romani (Hagi, Gica Popescu, Adrian Ilie). Acela a fost momentul in care cariera lui Ionut Lutu a intrat in declin. Au urmat experiente la Craiova si Steaua, la ultima primind chiar nenumarate sanse de care nu a profitat.

A urmat o experienta in Coreea, acolo unde Lutu declara pentru Gazeta Sporturilor ca a platit amenzi rutiere in valoare de 12.000 de dolari:"Cum am platit in Coreea amenzi rutiere de 12.000 de dolari. Pai, era o banda pe care nu mergeau decat mijloacele de transport in comun. Toti respectau regula si banda aia era libera mereu. Eu ma bagam mereu pe ea, eram smecher, e adevarat ca ajungeam repede la Seul, dar si cand am vazut nota de plata..."

Atunci cand se afla in Coreea, Lutu a reusit "performanta" de a gasi lautari romani, pe care i-a luat cu el acasa pentru a da o petrecere. A urmat o experienta in Kazahstan acolo unde a avut ghinionul unei accidentari dure.

"Eu imi facusem calcule ca dupa 32 de ani incep sa strang bani, dar m-a prins unul prin Kazahstan, mi-a rupt piciorul si na, mai strange bani, Lutule! Nu mai aveam deloc, nimic! Atunci am realizat ca situatie e groasa rau. Imi veneau in minte toate tampeniile pe care le-am facut." a declarat Ionut Lutu pentru Gazeta Sporturilor.

Ramas fara bani dupa ce a investit in niste afaceri care n-au reusit, Lutu era deja la marginea prapastiei. Astfel, jucatorul a povestit cum l-a cunoscut pe Gigi Becali.

"Aveam un prieten comun si mai mergeam cu el pe la palat. Dupa ce m-am intors din Iordania m-a intrebat: Ce faci, ma, ce ai de gand? Hai la Steaua, ca vreau sa te ajut. Si am ramas la el."

La aparitiile in public ale patronului de la FCSB, Ionut Lutu este de nelipsit, el fiind mana dreapta a lui Gigi Becali.