Becali a plătit 1,2 milioane de euro pe el, iar acum lucrează la o firmă de curățenie: „E foarte greu să fii fotbalist la FCSB!”

În vara lui 2008, Gigi Becali (63 ani) era impresionat de evoluțiile lui Antonio Semedo (42 ani) la CFR Cluj. Așa că patronul Stelei (actuala FCSB) a achitat 1,2 milioane de euro pentru atacant. Doar că portughezul a marcat 3 goluri în 30 de meciuri și l-a făcut pe omul de afaceri să îl lase liber de contract după doar un an.

La doi ani de când a plecat de la FCSB, Semedo și-a încheiat cariera, după aventurile de la Unirea Urziceni, Alki Larnaca și Xazar Lankaran. Iar în prezent este stabilit în Anglia, acolo unde lucrează la o firmă de curățenie.

Semedo: „România nu e plină de romi!”

„Locuiesc în Anglia momentan, aici am văzut oportunităţi excelente atât pentru copii, cât şi pentru mine şi soţia mea. Familia a fost peste tot cu mine când jucam fotbal, e rândul meu să le fiu alături pentru ca ei să îşi îndeplinească visurile.

De exemplu soţia mea e în ultimul an de facultate, urmează să devină asistentă la un spital pentru copii. Eu lucrez la o firmă de curătenie, sunt asistent manager acolo.

Le spun mereu oamenilor din Anglia să nu le fie frică să vină în România. E o ţară care te primeşte cu braţele deschise, nu e plină de romi aşa cum crede toată lumea. România pentru mine e ţara unde am văzut cele mai frumoase femei din lume şi cei mai de treabă oameni. Iubesc România, îţi zic sincer!”, a declarat Antonio Semedo pentru Orange Sport.

Portughezul a vorbit și despre transferul la FCSB, care a fost făcut de CFR fără știrea sa. Însă Semedo nu-l blamează pe Gigi Becali pentru că nu a reușit să se impună la clubul roș-albastru, ci de oamenii din jurul latifundiarului.

Semedo: „Gigi Becali mi-a luat apărarea în mijlocul vestiarului!”

„E foarte greu să fii fotbalist la FCSB şi nu mă refer aici la calităţi, ci mental, psihic. E echipa unde antrenorul e bun pentru antrenamente şi atât. Când începe meciul, apar alţi antrenori acolo, mai mulţi.

Sincer, Gigi Becali mi s-a părut o persoana foarte bună, foarte de treabă. Ba chiar a fost omul care mi-a luat apărarea în mijlocul vestiarului în faţa celorlalţi colegi care nu încetau să ne critice pe mine şi pe Dayro Moreno. Problema nu a fost niciodată la Gigi Becali, ci la oamenii din jurul lui.

Am semnat cu FCSB pentru că CFR Cluj m-a vândut acolo fără ca măcar eu să ştiu sau să am un cuvânt de spus în asta. Ţin minte şi acum... Aveam meci cu Poli Iaşi şi m-a sunat Andone să îmi spună că eu mă duc la FCSB. De asta probabil mi-a fost dificil, pentru că nu am greşit eu, nu am gândit-o eu, ci mi-a fost impus transferul”, a precizat Semedo.